ΕΛΑΣ για βίντεο με αστυνομικούς που προτρέπουν οδηγό μηχανής να τρέξει

Τι λέει η Αστυνομία για βίντεο όπου εμφανίζεται ένα άτομο πάνω στην μοτοσυκλέτα να επιταχύνει σε δημόσιο δρόμο με την σύμφωνη γνώμη αστυνομικών.

Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με ένα βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες μέρες στα μέσα ενημέρωσης όπου εμφανίζεται ένα άτομο πάνω στην μοτοσυκλέτα να επιταχύνει σε δημόσιο δρόμο με την σύμφωνη γνώμη αστυνομικών.

Η ΕΛ.ΑΣ τονίζει ότι το βίντεο είναι αναδημοσιεύση απο ένα βίντεο που έχει δημοσιευθεί το 2020, για το οποίο έχει ήδη πραγματοποιηθεί προκαταρκτική διοικητική εξέταση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Σχετικά με βίντεο που έχει αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγεται σε ιστοσελίδες στο οποίο απεικονίζονται αστυνομικοί επιβαίνοντες σε υπηρεσιακό όχημα να συνομιλούν με δικυκλιστή, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Το εν λόγω βίντεο αποτελεί αναδημοσίευση και απόσπασμα από βίντεο που είχε αναρτηθεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τον Ιούλιο του 2020 και το περιεχόμενο του οποίου έχει διερευνηθεί στο πλαίσιο Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης».

