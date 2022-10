Πολιτική

Σούδα - “USS George H.W. Bush”: Ο ΑΝΤ1 στο θηριώδες αμερικανικό αεροπλανοφόρο (βίντεο)

Το μήκους 332 μέτρων αεροπλανοφόρο βρίσκεται στη βάση της Σούδας. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του που βρίσκεται στην Ελλάδα.



Στην Σούδα, κατέπλευσε το πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, "George Bush", που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, για να μετάσχει στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για κοινές ασκήσεις με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Χρήστος Μαζανίτης με τον εικονολήπτη του ΑΝΤ1 Βασίλη Ρόζο, μεταδίδουν εντυπωσιακές εικόνες.

Το μήκους 332 μέτρων αεροπλανοφόρο "George Bush" βρίσκεται στη βάση της Σούδας. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του που βρίσκεται στην Ελλάδα, από το 2009 που εντάχθηκε στον Στόλο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι Αμερικανοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην Σούδα που έχουν χαρακτηρίσει ως το περιδέραιο της Μεσογείου. Σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ προγραμματίζουν άμεσα κοινές ασκήσεις με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ανάμεσα στο πλήρωμα είναι και ο ελληνικής καταγωγής Κοσμάς Σαμαρίτης.

Παρακολουθήστε το βίντεο με τις εντυπωσιακές εικόνες που κατέγραψε ο ΑΝΤ1 στο θηριώδες αμερικανικό αεροπλανοφόρο:

