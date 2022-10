Κοινωνία

Συνελήφθη ο δραπέτης από το ΑΤ Ηλιούπολης

Ο 20χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Πού και πώς εντοπίστηκε.



Πεζό στον Άγιο Δημήτριο εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 20χρονο που είχε αποδράσει από το ΑΤ Ηλιούπολης τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Ο 20χρονος κακοποιός είχε συλληφθεί από τους αστυνομικούς για κατοχή ναρκωτικών και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε «να γίνει καπνός».

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του, συγκέντρωσαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του και την πορεία που ακολούθησε μετά την απόδραση.

