Life

Eurovision 2023: Σε ποια πόλη της Βρετανίας θα γίνει ο διαγωνισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πόλη που θα φιλοξενήσει τον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αντί για την Ουκρανία, λόγω του πολέμου.

Το Λίβερπουλ, στη βόρεια Αγγλία, θα φιλοξενήσει τον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αντί για την Ουκρανία, λόγω του πολέμου.

Το Λίβερπουλ «κέρδισε» τη διοργάνωση, αποκλείοντας την άλλη υποψήφια πόλη, τη Γλασκώβη, στη ζωντανή κλήρωση που μεταδόθηκε από το BBC.

Η παράδοση θέλει τη χώρα που κερδίζει τον διαγωνισμό τη μία χρονιά να τον φιλοξενεί την επόμενη. Ωστόσο η EBU απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει η διοργάνωση στην Ουκρανία, για λόγους ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι η διοργάνωση ανατέθηκε στη Βρετανία, τη χώρα που κατέλαβε την δεύτερη θέση.

View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision)

Όπως ανακοίνωσε ο παρουσιαστής της Eurovision στο BBC, Γκρέιαμ Νόρτον, ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13 Μαΐου.

View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision)

Ειδήσεις σήμερα:

Σούδα - “USS George H.W. Bush”: Ο ΑΝΤ1 στο θηριώδες αμερικανικό αεροπλανοφόρο (βίντεο)

Καστοριά: Έκοψαν τα πόδια αλεπούς και την άφησαν να πεθάνει (σκληρές εικόνες)

Αιγάλεω - 16χρονος στον ΑΝΤ1: Χτύπησα τον καθηγητή γιατί ένιωσα απειλή (βίντεο)