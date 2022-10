Κοινωνία

Αθήνα: Επεισόδια στην πορεία κατά των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα (εικόνες)

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών.



Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης για την ενεργειακή ακρίβεια.

Η συγκέντρωση των διαδηλωτών έγινε στην πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στην Πανεπιστημίου.

Εκεί επικράτησε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν και σε χρήση χημικών.

Η πρωτοβουλία «Ρεύμα για Όλους» διαδήλωσε στο κέντρο της Αθήνας με πανό και συνθήματα, ζήτησαν να τεθεί πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, να διευρυνθεί το κοινωνικό τιμολόγιο, να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ, να διαγραφούν τα χρέη των καταναλωτών προς τις εταιρείες και να μην μείνει κανένας χωρίς ρεύμα.

