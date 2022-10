Δανία: Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στην πρεσβεία του Ιράν (βίντεο)

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο στόχος του υπόπτου ήταν η πρέσβειρα της χώρας και επέκρινε την καθυστερημένη επέμβαση των αστυνομικών αρχών.



Ένας Ιρανός οπλισμένος με μαχαίρι συνελήφθη στην πρεσβεία του Ιράν στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Ο δράστης, που κρατούσε στο χέρι του ένα μαχαίρι, «μπήκε στην πρεσβεία, έσπειρε τον τρόμο (…) και προκάλεσε ζημιές στα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο πάρκινγκ», ανέφερε η πρέσβειρα Ασφανέχ Ναντιπούρ σε μια ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Κοπεγχάγης, πρόκειται για έναν 32χρονο Ιρανό ο οποίος «διείσδυσε στην περίβολο της πρεσβείας, κρατώντας ένα μαχαίρι». Ένας εργαζόμενος στην πρεσβεία τον είδε προτού να προλάβει να φτάσει στο κτήριο.

