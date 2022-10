Αθλητικά

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Ξεκίνημα με νίκη για τους “ερυθρόλευκους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Μπαρτσελόνα, στην πρεμιέρα τους στην φετινή Euroleague.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πέτυχε τέσσερα τρίποντα στα τελευταία λεπτά της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στη Euroleague με την Μπαρτσελόνα και έφυγε θριαμβευτής, με 80-70, από το «Παλάου Μπλαουγκράνα». Μια γλυκιά εκδίκηση για την ήττα του από τους Καταλανούς, στο τελευταίο παιχνίδι του για την περυσινή σεζόν, στον «μικρό» τελικό του φάιναλ φορ του Βελιγραδίου.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους (3/4 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ ήταν ο παίκτης που κράτησε τον Ολυμπιακό, ενώ ο Τζόελ Μπόλομποϊ με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 10 πόντους, ενώ ο Σλούκας είχε 7 πόντους και 9 ασίστ. Μαζί με την πιεστική άμυνα και τη θέληση για τη νίκη, ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε για να μπει με το... δεξί στη φετινή Euroleague μέσα σε μία καυτή έδρα.

Από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που δεν είχε τους Νίκολα Μίροτιτς και Κάιλ Κούριτς, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Νίκολας Λαπροβίτολα με 16 πόντους, 11 σημείωσε ο Νίκολα Κάλινιτς και 10 ο Κόρι Χίγκινς.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 28-34, 49-57, 70-80

Κλειστό παιχνίδι έγινε μετά το τζάμπολ στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Με δύο τρίποντα από Ουόκαπ και Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-6. Ο Κέιναν υπέπεσε νωρίς σε δύο φάουλ, δίνοντας τη θέση του στον Σλούκα, με τους Καταλανούς να ξεφεύγουν με +3 (11-8), από τρίποντο του Κάλινιτς. Διαδοχικοί πόντοι του Σερτάκ Σανλί έφεραν τους παίκτες του Γιασικεβίτσιους στο +6 (16-10), με τον Μπαρτζώκα να ρίχνει τον Τζόελ Μπολομπόι στο «5» και ν’ αποσύρει τον Μουσταφά Φαλ. Ο Αμερικανός πέτυχε τους τρεις επόμενους πόντους των «ερυθρόλευκων» και η λήξη της πρώτης περιόδου βρήκε τους Πειραιώτες στο -3 (16-13).

Το καλάθι του Κόρεϊ Χίγκινς με την έναρξη της 2ης περιόδου είχε ως αποτέλεσμα το +5 της Μπαρτσελόνα, 18-13. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν ένα σερί 5-0, για την ισοφάριση 18-18, καθώς Μπόλομποϊ και Σλούκας κέρδισαν φάουλ και ήταν εύστοχοι από τη γραμμή των βολών. Η εμμονή των παικτών του Ολυμπιακού έξω από τα 6.75 (5/17 στο α΄ μέρος, 3/10 η Μπαρτσελόνα) επέτρεπε στους γηπεδούχους να παραμένουν στο παιχνίδι, αλλά η εικόνα των Πειραιωτών θα βελτιωνόταν σταδιακά στο 2ο δεκάλεπτο. Ο Άλεκ Πίτερς με 8 πόντους έγινε άξιος συμπαραστάτης του Σάσα Βεζένκοφ (10π. με 2 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο), για το +5 του Ολυμπιακού (25-30). Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 5 ασίστ... κατά την προσφιλή συνήθειά του και ο Μπολομπόι βοήθησε σημαντικά στα ριμπάουντ απέναντι στον Γιαν Βέσελι (5π. και 5ρ.). Και παρά τα τρίποντα του Νίκολα Κάλινιτς, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε ένα επιμέρους σκορ 12-21 σε αυτήν τη δεύτερη περίοδο και πήγε στα αποδυτήρια στο +6, 28-34.

Η «μάχη» συνεχίστηκε στην 3η περίοδο, με τους Βεζένκοφ, Κέιναν και Μπόλομποϊ να βγαίνουν μπροστά για τον Ολυμπιακό. Στον αντίποδα, πρώτα με τον Λαπροβίτολα και εν συνεχεία με τον Σατοράνσκι, η Μπαρτσελόνα έμενε σε απόσταση αναπνοής. Ο Κάλινιτς δε έδωσε προβάδισμα με βραχεία κεφαλή στην ομάδα του, 45-44. Με 2/2 βολές του Άλεξ Αμπρίνες η Μπαρτσελόνα έκανε και το 47-46, μετά το καλάθι του Βεζένκοφ. Έκτοτε, όμως οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με σερί 11-0, για το 47-57 και το +10, με την υπογραφή των Κέιναν και Μπόλομποϊ. Για να μειώσει σε 49-57 η Μπαρτσελόνα, με ένα μακρινό σουτ στην εκπνοή του 3ου δεκαλέπτου ο Κόρι Χίγκινς, για το οποίο οι διαιτητές χρειάστηκε να δουν το instant replay, για ν’ αποφανθούν αν ήταν εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο.

Ο Μπόλομποϊ με δίποντο και μία βολή έδωσε αέρα 11 πόντων στους Πειραιώτες (49-60). Η Μπαρτσελόνα, όπως αναμενόταν, έκανε προσπάθεια για ανατροπή και με επιμέρους σκορ 8-0 απείλησε μειώνοντας στους 3 πόντους την τιμή της διαφοράς (57-60), από τρίποντο του Αμπρίνες και 5 σερί πόντους του Χίγκινς. Την πιο κρίσιμη στιγμή, πάντως ο Άλεκ Πίτερς πήρε το 4ο φάουλ του Λαπροβίτολα και ήταν εύστοχος στις βολές για να ευστοχήσει σε τρία διαδοχικά σουτ τριών πόντων (!) ο Λαρεντζάκης και να βάλει την υπογραφή του στο «όχι» των «ερυθρόλευκων» στην Μπάρτσα 62-71! Απέμεναν 1:55΄΄ για τη λήξη του αγώνα. Το ματς... μεταφέρθηκε στη γραμμή των βολών, με τους Λαπροβίτολα και Ουόκαπ να είναι εύστοχοι (65-73). Ο Πίτερς έκανε το 4ο φάουλ του, αλλά ο Χίγκινς έβαλε τη μία μόνο βολή, με τον Λαρεντζάκη να... ξαναχτυπά έξω από τη γραμμή του τριπόντου, για το 66-76, με εναπομείναντα χρόνο 55 δεύτερα. Ο Σερτάκ Σανλί είχε 2/2 βολές από το φάουλ του Ουόκαπ (68-76). Ο Βεζένκοφ πέτυχε εν συνεχεία δύο βολές (68-78). Ακολούθησαν δύο εύστοχες βολές του Σανλί, πριν πετύχει το τελευταίο καλάθι του αγώνα ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 20 πόντους Σάσα Βεζένκοφ για το τελικό 70-80.

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Ντα Σίλβα, Σανλί 9 (1), Βέσελι 5, Κάλινιτς 11 (2), Σατοράνσκι 7 (1), Λαπροβίτολα 16 (3), Αμπρίνες 8 (2), Χίγκινς 10, Τόμπι, Γιοκουμπάιτις 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Κέιναν 9 (1), Λαρεντζάκης 12 (4), Φαλ, Σλούκας 7, Βεζένκοφ 20 (3), Παπανικολάου 2, Μπόλομποϊ 12, Πίτερς 10 (2), Μπλακ 3, ΜακΚίσικ

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Κέρασε στο καφενείο, τους κάλεσε στην κηδεία του και αυτοκτόνησε

Revenge porn - Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 39χρονου που διέρρευσε ροζ βίντεο πρώην συντρόφου του

Θεσσαλονίκη: Αιματηρά επεισόδια σε τσιγγάνικο γλέντι