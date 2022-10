Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ομαδικός τάφος με δεκάδες πτώματα στη Λίμαν

Νέα θηριωδία σε πόλη που ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί από τους Ρώσους. Βρέθηκε ομαδικός τάφος με 180 σορούς, λένε οι Αρχές.

Οι ουκρανικές αρχές εντόπισαν ομαδικό τάφο στην πόλη Λίμαν, που ανακαταλήφθηκε το περασμένο Σάββατο από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Πάβλο Κιριλένκο χθες Παρασκευή μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές πόσα πτώματα περιέχει.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματικό της αστυνομίας, πως ο τάφος αυτός περιείχε 180 πτώματα.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν συχνά τα στρατεύματα της Ρωσίας πως διαπράττουν εγκλήματα πολέμου σε περιοχές που έχουν κυριεύσει αφότου εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου. Η Μόσχα το διαψεύδει.

Τον περασμένη έγινε εκταφή 436 πτωμάτων στη βορειοανατολική πόλη Ιζιούμ μετά την ανακατάληψή της από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο για ανθρώπους που βρήκαν βίαιο θάνατο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο κ. Κιριλένκο, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ντανιέτσκ, ανέφερε στην ανάρτησή του ότι στον ομαδικό τάφο θεωρείται πως κείτονταν «τόσο στρατιώτες όσο και πολίτες» και ότι «ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη».

Πρόσθεσε πως εντοπίστηκε επίσης τοποθεσία με περίπου 200 τάφους, που περιείχαν πτώματα αμάχων. Δεν ξεκαθάρισε πότε η πώς πέθαναν.

