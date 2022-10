Γυναικολόγος κακοποίησε σεξουαλικά 147 ασθενείς του

Κόσμος

Οργή στις ΗΠΑ. Γυναικολόγος κακοποιούσε σεξουαλική ασθενείς του. Αποζημίωση "μαμούθ" στα θύματα.

Το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και δύο συνδεόμενα με αυτό νοσοκομεία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν χθες ότι θα καταβάλουν από κοινού πάνω από 165 εκατ. δολάρια σε 147 πρώην ασθενείς γυναικολόγου τον οποίο κατηγόρησαν για ανάρμοστες πράξεις και σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο πρώην γυναικολόγος Ρόμπερτ Χάντεν δήλωσε ένοχος το 2016 για σεξουαλικά εγκλήματα σε πολιτειακό δικαστήριο. Ο Χάντεν αναμένει τώρα να δικαστεί από ομοσπονδιακό δικαστήριο για τις καταγγελλόμενες πράξεις του, που αφορούν μια περίοδο δύο δεκαετιών και διαπράχθηκαν σε βάρος δεκάδων γυναικών.

Τα δύο νοσοκομεία στα οποία παρείχε τις υπηρεσίες του, το Columbia University Irving Medical Center και το NewYork-Presbyterian, σύστησαν πέρυσι ειδικό ταμείο για την αποζημίωση των γυναικών που κατηγόρησαν τον Χάντεν. Τον Δεκέμβριο επιτεύχθηκε διακανονισμός ύψους 71,5 εκατ. δολαρίων μεταξύ των νοσοκομείων και ομάδας 79 γυναικών, που ήταν ασθενείς του Χάντεν. Χθες το Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι τα δύο νοσοκομεία κατέληξαν σε διακανονισμό με τις υπόλοιπες 147 πρώην ασθενείς.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για την οδύνη που υπέστησαν οι ασθενείς από τον Ρόμπερτ Χάντεν και ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα προσφέρει κάποια στήριξη στις γυναίκες στις οποίες έκανε κακό», ανέφερε το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια σε ανακοίνωση. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, ο Χάντεν δεν ασκεί πλέον το ιατρικό επάγγελμα από το 2012.

