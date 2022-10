Παράξενα

Χαλκιδική: Φίδι βγήκε από ομπρέλα σε beach bar

Ένα φίδι προκάλεσε αναστάτωση σε beach bar στη Χαλκιδική. Ο υπεύθυνος και οι πελάτες το είδαν να βγαίνει από τη θάλασσα και να μπαίνει στη βάση μιας ομπρέλας που υπήρχε στο σημείο…

Πανικό προκάλεσε στον ιδιοκτήτη ενός Beach Bar στην Χαλκιδική, η παρουσία ενός φιδιού.

Το φίδι βρέθηκε μέσα στην βάση μίας ομπρέλας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση.

Ο Στέλιος Γερονυμάκης, ιδρυτής της ομάδας Διάσωσης και Υπεράσπισης Ζώων, ανέλαβε να απεγκλωβίσει το φίδι και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Όπως εξηγεί, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με θέα", πρόκειται για το φίδι Έθιος, ένα φίδι το οποίο φτάνει τα δύο μέτρα.

Το εν λόγω είδος είναι μη δηλητηριώδες αλλά και ιδιαίτερα δραστήριο την καλοκαιρινή σεζόν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το συγκεκριμένο φίδι αρέσκεται να ‘’τρυπώνει’’.

Φέτος αντιμετώπισε 80 περιπτώσεις απομάκρυνσης φιδιών, τα 50 από τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο είδος.

