Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νέο συμβόλαιο για Αϊτόρ και διπλάσιες αποδοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός επιβραβεύει την παρουσία του Αϊτόρ στην φετινή Super League και του προσφέρει "χρυσό" συμβόλαιο.

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ανοίξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες τον "φάκελο" των συμβολαίων με τους παίκτες της "πρώτης γραμμής" του ρόστερ που μένουν ελεύθεροι το προσεχές καλοκαίρι (30/6) και ήδη η πρώτη κίνηση έγινε πριν από λίγα 24ωρα με την πλευρά του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Κάτι πολύ λογικό, απ' την στιγμή που ο Καταλανός εξτρέμ, είναι ο πλέον επιδραστικός παίκτης του "τριφυλλιού" μέσα στο 2022 και ειναι δεδομένη η διάθεση απ' την πλευρά του "τριφυλλιού" να τον "δέσει" στο "Γ. Καλαφάτης" και τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων , στελέχη του Παναθηναϊκού επικοινώνησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας με τον μάνατζερ του 26χρονου πρώτου σκόρερ της εφετινής Super League και του επανέλαβαν την επιθυμία του κλαμπ να ξεκινήσουν σύντομα –αλλά πολύ πιο επίσημα πλέον- οι συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους και παραμονή του έως τον Ιούνιο του 2026.

Η ηγεσία του Παναθηναϊκού προτίθεται να προτείνει στον Αϊτόρ μία πολύ γενναία αύξηση, με διπλασιασμό των αποδοχών του. Συγκεκριμένα, από τις 400.000 ευρώ που λαμβάνει σήμερα, θα του προταθεί ένα συμβόλαιο με αποδοχές που μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τις 800.000 ευρώ

Οι δύο πλευρές είχαν κάνει μία πρώτη συζήτηση τον περασμένο Ιούλιο -όταν ο Παναθηναϊκός βρισκόταν στο Βάλχζε/Κόζεν της Αυστρίας για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας- κατά την οποία γνωστοποιήθηκε προς τον μάνατζερ του Καταλανού άσου η πρόθεση της ομάδας να ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Εντούτοις, όμως εκείνη την περίοδο ήταν σε πλήρη εξέλιξη όλες οι μεταγραφικές υποθέσεις της ομάδας και είχε ζητηθεί απ' τον ατζέντη του Αϊτόρ να περιμένει για την επίσημη "κλήση".

Αυτή η επαφή έγινε προ ημερών, ωστόσο, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως δύο πλευρές δεν εισήλθαν ακόμη σε λεπτομέρειες επί των οικονομικών, αν κι έχουν μία ξεκάθαρη, πρώτη εικόνα για την κουβέντα που θα γίνει, αλλά και τη δεδομένη διάθεση που υπάρχει απ’ τον Παναθηναϊκό να προχωρήσει σε διπλασιασμό των αποδοχών του Αϊτόρ.

Όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος με την έλευση του εκπροσώπου του Καταλανού εξτρέμ στην Αθήνα, η οποία προσδιορίζεται χρονικά πιθανότατα μετά το ματς της 16ης Οκτωβρίου με τη Λαμία, προκειμένου να ξεκινήσουν εκ του σύνεγγυς οι συζητήσεις και να "τρέξει" το όλο θέμα.

Και η πλευρά του Αϊτόρ πάντως, δείχνει πολύ θετική στην προοπτική της παραμονής και στην επέκταση της συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό κι αυτό πάντα παίζει το ρόλο του σε τέτοιου είδους συζητήσεις...

Ειδήσεις σήμερα:

Αρκιοί: Η ξεχωριστή δασκάλα και ο μοναδικός μαθητής του νησιού

Παναγιωτόπουλος για Τουρκία: Δεν συμμετέχουμε σε διαγωνισμό ατάκας

Σημεία για rapid test δωρεάν τo Σάββατο