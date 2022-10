Οικονομία

ΕΦΚΑ - Ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις: Ξεμπλοκάρει η διαδικασία απόδοσής τους

Οι πρωτοβουλίες για ταχεία αποκλιμάκωση. Πότε αναμένοντια οι πληρωμές.

Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα που έχουν θέσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), μετά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στο μέτωπο των κύριων συντάξεων.

Όπως εκτιμούν πηγές του e-ΕΦΚΑ, εντός του Οκτωβρίου, θα εξαλειφθούν οι εκκρεμότητες στις κύριες συντάξεις, με δεδομένο ότι έχει ήδη εκκαθαριστεί το 97% των εκκρεμών αιτήσεων για κύρια σύνταξη και, στη συνέχεια, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την απονομή των ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων, καθώς προϋπόθεση για τον υπολογισμό της επικουρικής είναι να έχει εκδοθεί προηγουμένως η απόφαση για την κύρια σύνταξη.

Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς, σύμφωνα με πηγές του φορέα, μέσα στο καλοκαίρι, καταγράφηκε αύξηση του ρυθμού απονομής των επικουρικών συντάξεων, που ξεπέρασε το 10%, ενώ οι ενέργειες για την περαιτέρω μείωση των εκκρεμοτήτων θα εντατικοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Με βάση τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, τον Αύγουστο του 2022, οι επικουρικές συντάξεις, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή ο χρόνος αναμονής για την έκδοσή τους έχει υπερβεί τους τρεις μήνες, περιορίστηκαν στις 94.000. Την ίδια στιγμή, για τον ίδιο μήνα (Αύγουστο 2022), οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες αιτήσεις για εφάπαξ και δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανήλθαν σε 9.420.

Οι πρωτοβουλίες για ταχεία αποκλιμάκωση

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογούνται μία σειρά από πρωτοβουλίες, με κύριο στόχο την εξάλειψη του «στοκ» των ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, πρόκειται να ενεργοποιηθεί η fast track διαδικασία έκδοσης και για τις επικουρικές, καθώς είναι ένα μέτρο που έχει ήδη αποδώσει καρπούς και αυτό αποτυπώνεται στα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Με βάση όσα ορίζει ο νόμος, αν ο εισηγητής δεν εκδώσει την επικουρική εντός τριμήνου από την έκδοση της κύριας, τότε ενεργοποιείται η fast track διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι, με τη fast track διαδικασία, αξιοποιούνται οι πληροφορίες που ήδη διαθέτει ο e-ΕΦΚΑ, κυρίως στα ηλεκτρονικά αρχεία του και οι δηλώσεις και τα στοιχεία που προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι, τα οποία τεκμαίρονται κατ' αρχήν ως αληθινά (αρχή της εμπιστοσύνης προς τον διοικούμενο). Η επαλήθευση των στοιχείων και των δηλώσεων θα γίνει, μετά την έκδοση των συντάξεων για όλες τις συντάξεις fast track και τις συντάξεις εμπιστοσύνης.

Κομβικό ρόλο για την επίλυση του θέματος θα διαδραματίσει επίσης η μεταφορά προσωπικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται η μεταφορά 200 υπαλλήλων, με εμπειρία στην έκδοση κύριων συντάξεων, σε θέσεις με αντικείμενο την απονομή συντάξεων επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου να μειωθούν οι υφιστάμενες εκκρεμότητες.

Ένα ακόμη θετικό μέτρο, που συμβάλλει στη μείωση κατά 4-6 μήνες του χρόνου απονομής των νέων επικουρικών, είναι και η ψηφιοποίηση της υποβολής των νέων αιτήσεων για επικουρική σύνταξη. Όπως έχει ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ, η υποβολή των αιτήσεων με αποκλειστικά ηλεκτρονικό τρόπο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νέας fast track διαδικασίας έκδοσης επικουρικών συντάξεων, που θα περιορίσει στο ελάχιστο τους χρόνους απονομής. Κι αυτό, διότι, με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται, για να συγκεντρωθούν και να εξεταστούν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο ασφαλισμένος και, ταυτόχρονα, οι πολίτες παύουν να ταλαιπωρούνται από τις άσκοπες μετακινήσεις στις τοπικές διευθύνσεις.

Σύμφωνα με τον φορέα, στόχος όλων των ενεργειών είναι ο ασφαλισμένος να λαμβάνει χωρίς καθυστερήσεις τη σύνταξή του και να μην επαναληφθούν στο μέλλον τέτοια φαινόμενα.

Μάλιστα, πηγές του e-ΕΦΚΑ υπογραμμίζουν ότι, πλέον, ο φορέας, με 900 λιγότερους υπαλλήλους, έχει τη δυνατότητα να εκδίδει μεγάλο όγκο συντάξεων κάθε μήνα, καθώς διαθέτει τη σωστή οργάνωση, το management και την τεχνογνωσία. «Δεν είναι τυχαίο πως έχουν εκδοθεί 430.000 συντάξεις σε 20 μήνες. Με τον ίδιο ρυθμό θα συνεχιστεί η προσπάθεια και για την αποκλιμάκωση των επικουρικών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Όμηρος Τσάπαλος.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι μειώνονται και οι οφειλές του e-ΕΦΚΑ προς τους εν αναμονή συνταξιούχους. Όπως σημειώνουν, αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσό που οφείλει ο e-ΕΦΚΑ σε ασφαλισμένους για ληξιπρόθεσμες επικουρικές και τα αντίστοιχα αναδρομικά δεν ξεπερνά τα 180 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που για κύριες ο e-ΕΦΚΑ όφειλε, πριν από δύο χρόνια, πάνω από 700 εκατ. ευρώ και, τώρα, το ποσό αυτό έχει μειωθεί στα 40 εκατ. ευρώ.

