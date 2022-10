Κόσμος

Παιδικός Σταθμός: Δασκάλα φορά μάσκα και τρομοκρατεί παιδιά (βίντεο)

Οργή και αποτροπιασμό, προκαλεί ένα βίντεο, σε παιδικό σταθμό του Μισισίπι, που δείχνει δασκάλα να χρησιμοποιεί μια τρομακτική αποκριάτικη μάσκα, για να τιμωρήσουν τα άτακτα παιδιά.

Απίστευτο και όμως αληθινό...

Βίντεο απο παιδικό σταθμό του Μισισσίπι δείχνει μια απο τις δασκαλες να φορά μια τρομακτική μάσκα και να φωνάζει στα τρομοκρατημένα παιδάκια ,έτσι ώστε να τα αναγκάσει να φάνε το φαγητό τους..

Όπως φαίνεται πολλά παιδιά που βρίσκονται αντιμέτωπα με την τρομακτική μάσκα και τις κραυγές του ατόμου που τη φορά, ξεσπούν σε λυγμούς.

Το τοπικό γραφείο του Σερίφη ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί και διερευνά την υπόθεση .





Daycare worker scares toddlers, dons Halloween mask and SCREAMS at crying children who were 'bad' https://t.co/Yd9quD7cuZ

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 7, 2022 />

