Κριμαία: φονική η έκρηξη στη γέφυρα του Κερτς

Πόσοι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από την φωτιά που ξέσπασε στη Γέφυρα του Κερτς. Ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι το όχημα είχε ελεγχθεί απο τους Ρώσους.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έκρηξη στη γέφυρα του Κερτς που ενώνει τη Ρωσία με την Κριμαία.

Αυτό ανακοίνωσε η ρωσική επιτροπή που διερευνά την έκρηξη ενώ όπως έγινε γνωστό η ταυτότητα του οδηγού του φορτηγού έχει ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί είναι ο οδηγός του φορτηγού και δύο επιβάτες διερχόμενου αυτοκινήτου.

Την ίδια ώρα, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης εξηγούν ότι η είσοδος στη γέφυρα της Κριμαίας δεν είναι εύκολη. Στις εισόδους έχουν εγκατασταθεί συστήματα ελέγχου ST-6035 από την αρμόδια διεύθυνση ασφαλείας του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών, ενώ υπάρχουν συστήματα ελέγχου για εκρηκτικά.

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.



They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ — ???????English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Μία μεγάλη έκρηξη που έγινε σήμερα περίπου στις 06:00 τοπική ώρα, κατέστρεψε το οδικό τμήμα της γέφυρας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική επιτροπή, δύο τμήματα της γέφυρας που χρησιμοποιούνται από τα αυτοκίνητα έχουν υποστεί ζημιές. «Οι αψίδες για τη διέλευση των πλοίων δεν υπέστησαν ζημιά», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Η κυκλοφορία οχημάτων και τρένων στη γέφυρα έχει σταματήσει, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Ο Βλαντίμιρ Κονστανίνοφ, επικεφαλής του κοινοβουλίου της Κριμαίας, δήλωσε σύμφωνα με το Interfax ότι «Ουκρανοί βάνδαλοι κατάφεραν να στραφούν προς τη γέφυρα της Κριμαίας με τα ματωμένα χέρια τους». «Τώρα έχουν κάτι για να περηφανεύονται», δήλωσε. «Στα 23 χρόνια οικονομικής δραστηριότητάς τους απέτυχαν να οικοδομήσουν κάτι αξιοπρόσεκτο στην Κριμαία, αλλά (τώρα) κατάφεραν να καταστρέψουν το οδικό κομμάτι της ρωσικής γέφυρας». Ο Κονσταντίνοφ δήλωσε ότι η ζημιά «δεν είναι σοβαρή» και θα αποκατασταθεί γρήγορα.

Από την πλευρά του, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, τόνισε μέσω Twitter ότι αυτή είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη. «Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Ποντολιάκ.

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, ανήρτησε ένα emoji στο Twitter που εικονίζει μια γέφυρα μέσα σε σύννεφα καπνού.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ολέξι Ντανίλοφ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με την πυρκαγιά στη γέφυρα συνοδευόμενο από ένα βίντεο της Μέριλιν Μονρόε που τραγούδα "Happy birthday, Mr President" (Χρόνια πολλά κ. πρόεδρε). Ο Πούτιν έγινε χθες 70 ετών.

