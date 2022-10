Κόσμος

Γερμανία: Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι καταγγέλουν σαμποτάζ

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (Deutsche Bahn) κατήγγειλαν σαμποτάζ αναφερόμενοι σε βλάβη που προκλήθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο στα βόρεια της Γερμανίας νωρίτερα σήμερα Σάββατο.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση ARD, διεξάγονται έρευνες για το συμβάν.

Οι σιδηρόδρομοι και το υπουργείο των Εσωτερικών δεν έχουν προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

