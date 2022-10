Κοινωνία

Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας: Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωση που εξέδωσε για τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Παρασκευής.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης για την ενεργειακή ακρίβεια.

Η συγκέντρωση των διαδηλωτών έγινε στην πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στην Πανεπιστημίου.

Εκεί επικράτησε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν και σε χρήση χημικών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Την 19.00 ώρα της Παρασκευής 7 Οκτωβρίου 2022, μετά από κάλεσμα διαφόρων Οργανώσεων και Σωματείων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση 400 περίπου ατόμων, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Για την ανωτέρω συνάθροιση είχε εκδοθεί και κοινοποιηθεί στους οργανωτές, Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών (σύμφωνα με το Νόμο 4703/2020 περί «Δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων»), με την οποία οριοθετείτο η επακόλουθη πορεία που θα πραγματοποιείτο, στην κατάληψη μίας λωρίδας κυκλοφορίας στην οδό Σταδίου, προκειμένου να μην παρακωλυθεί η κίνηση των οχημάτων.

Την 20.00 ώρα, ξεκίνησε η πορεία των ατόμων, με συνεχείς στάσεις και προσπάθεια των πορευομένων να καταλάβουν όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας της οδού Σταδίου.

Την 20.30 ώρα, στο ύψος της οδού Βουκουρεστίου οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν διατεθεί για την οριοθέτηση της πορείας, προκειμένου να τις διασπάσουν και καταλάβουν όλο το οδόστρωμα, διαταράσσοντας την κοινωνικοοικονομική ζωή του κέντρου της Αθήνας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απώθησαν, αρχικά με τη χρήση των ασπίδων και στη συνέχεια λόγω της συνεχούς προσπάθειας των διαδηλωτών για κατάληψη όλου του οδοστρώματος της οδού Σταδίου, με περιορισμένη χρήση των αναγκαίων μέσων.

Στη συνέχεια η πορεία συνέχισε οριοθετημένη, σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας της οδού Πανεπιστημίου και τελικά κατέληξε στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου την 21.30 ώρα ολοκληρώθηκε ομαλά.

