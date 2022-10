Αστάνα: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό με ανατροπή

Αθλητικά

Ο Έλληνας πρωταθλητής για να κατακτήσει το τρόπαιο θα πρέπει να υπερισχύσει και του νικητή από τον άλλο ημιτελικό, μεταξύ Μεντβέντεφ και Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τελικό του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στην πόλη Αστάνα του Καζακστάν, καθώς επικράτησε, με ανατροπή, του Αντρέι Ρούμπλεφ με 4-6, 6-4, 6-3.

Ο Ρώσος τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ήταν κατά διαστήματα επιβλητικός, καθώς με βασικό όπλο την ταχύτητα στα κτυπήματα και στις αντιδράσεις του, δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον Έλληνα πρωταθλητή (Νο 6 στον κόσμο). Ο Ρούμπλεφ μπήκε πολύ δυνατά στο κορτ και με το... καλησπέρα, «έσπασε» το σερβίς του Τσιτσιπά και διατηρώντας το δικό του μέχρι το τέλος του σετ (σ.σ. στο 10ο γκέιμ «έσβησε» δύο break points του Τσιτσιπά), έφθασε στο 6-4, μετά από 44 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς προσπάθησε ν' αντιδράσει και βελτιώνοντας αισθητά την απόδοση του, κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του. Μάλιστα, στο όγδοο γκέιμ, έφθασε κοντά στο break, όμως με δύο διαδοχικούς πόντους, ο Ρούμπλεφ, ισοφάρισε σε 4-4. Διατηρώντας την ψυχραιμία και την στοχοπροσήλωση του, ο Έλληνας πρωταθλητής, προηγήθηκε με 5-4 και «σπάζοντας» το σερβίς του Ρώσου αντιπάλου του, πήρε το σετ με 6-4, μετά από 45 λεπτά.

Συνεχίζοντας σ΄ αυτόν τον ρυθμό, ο Τσιτσιπάς ήταν «τέρας ψυχραιμίας» και αφού κατάφερε να επιβάλει τον τρόπο παιχνιδιού του, «έσπασε» το σερβίς του Ρούμπλεφ στο όγδοο γκέιμ. Προηγούμενος πλέον με 5-3, ο «Tsitsifast» σέρβιρε για την νίκη και τα κατάφερε με 6-3, μετά από 38 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή, ήταν η πρώτη φορά στις 10 αναμετρήσεις των δύο τενιστών, που σημειώθηκε ανατροπή, καθώς μέχρι σήμερα, όποιος έπαιρνε το πρώτο σετ, πανηγύριζε και την νίκη.

Στον τελικό της Κυριακής (9/10) ο Ελληνας πρωταθλητής, θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού, ανάμεσα στον Σέρβο, Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ρώσο, Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

