Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ο πόλεμος αποκάλυψε πόσο εύθραυστη είναι η παγκόσμια οικονομία

«Η πρωτοβουλία Global Gateway είναι η υπόσχεση της Ευρώπης να προσφέρει στους γείτονές μας και στους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο συνεργασίες θετικές και βασισμένες σε αξίες», σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν

Την ανάγκη οι δημοκρατίες της Ευρώπης να παραμείνουν ενωμένες απέναντι στα απολυταρχικά καθεστώτα και να υπερασπιστούν τις αξίες μας, τονίζει σε άρθρο της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, το οποίο δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα σε μια σειρά από μέσα ενημέρωσης ευρωπαϊκών χωρών και στην Ελλάδα από το Liberal.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, στο άρθρο που συνυπογράφει με τη πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλλας, μιλά για την ανάγκη να συναλλασσόμαστε πλέον με εταίρους που να μπορούμε να εμπιστευτούμε και όχι με όσους χρησιμοποιούν την εμπιστοσύνη μας ως όπλο εναντίον μας. «Ενώ οι απολυταρχίες επιδιώκουν να δημιουργήσουν σφαίρες επιρροής, να εντείνουν αντί να μειώσουν τις ανθυγιεινές εξαρτήσεις, εμείς θέλουμε να οικοδομήσουμε εταιρικές σχέσεις που θα βασίζονται σε κοινές αξίες και οράματα για το μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά. Όπως εξηγεί, σε αυτό το σκεπτικό βασίζεται η πρωτοβουλία Global Gateway, μια δέσμη επενδυτικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 300 δισ. ευρώ, προς τους γείτονες και εταίρους της για την αποκατάσταση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς και οικονομικής τάξης.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η πανδημία του κορονοϊού και οι επιθέσεις κατά υποδομών ζωτικής σημασίας, είτε πρόκειται για συμβατικές επιθέσεις είτε για κυβερνοεπιθέσεις, αποκάλυψαν πόσο εύθραυστη είναι η παγκόσμια οικονομία, σημειώνει στο άρθρο της και τονίζει: «Πρέπει να συναλλασσόμαστε με εταίρους που να μπορούμε να εμπιστευτούμε και όχι με εκείνους που χρησιμοποιούν την εμπιστοσύνη μας ως όπλο εναντίον μας. Και πρέπει οι δημοκρατίες μας, ενωμένες απέναντι στην απολυταρχία, να υπερασπιστούν τις αξίες μας και να διαμορφώσουν το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας».

«Αντικαθιστούμε τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα με ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού που καθιστούν δυνατή την πράσινη μετάβαση και αποφεύγουν τη δημιουργία νέων εξαρτήσεων. Προωθούμε μια ανοικτή, ασφαλή και ανθρωποκεντρική ψηφιακή κοινωνία που αντικατοπτρίζει τις δημοκρατικές αξίες και τα πρότυπά μας.

Και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας που θέλουν να συμπορευθούν μαζί μας για την οικοδόμηση ενός ελεύθερου, ευημερούντος και βιώσιμου μέλλοντος» αναφέρει σε άλλο σημείο και σημειώνει ότι σ’ αυτή την πορεία, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια επιλογή: Είμαστε ή δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το τίμημα που στοιχίζει η εμπιστοσύνη; Το μήνυμα της Ευρώπης είναι σαφές: η εμπιστοσύνη μπορεί να κοστίζει, αλλά το κόστος αυτό αξίζει να το πληρώσουμε. Η ελευθερία είναι ανεκτίμητη».

«Η σημερινή κρίση αποκάλυψε την εσωτερική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενεργήσαμε με ενότητα, ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Οι κυρώσεις μας κατά της Ρωσίας πλήττουν την πολεμική οικονομία της, ενώ η Ουκρανία επανακτά εδάφη στο πεδίο της μάχης. Το ΝΑΤΟ και η διατλαντική συμμαχία για την ασφάλεια είναι σήμερα ισχυρότερες από ποτέ» τονίζει σε άλλο σημείο εξηγώντας ωστόσο ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Και για να διασφαλιστεί η νίκη της Ουκρανίας κατά του εισβολέα, η ΕΕ και οι σύμμαχοί της πρέπει να αξιοποιήσουν την ισχύ τους για να κατευθύνουν τη γεωπολιτική και οικονομική τάξη προς την ανοικτότητα, τη συνεργασία, την ελευθερία και την τήρηση των κανόνων που αντικατοπτρίζουν αυτές τις αξίες». Έτσι, η πρωτοβουλία Global Gateway, η οποία δίνει υπόσταση στην αξιόπιστη συνδεσιμότητα, είναι το κατάλληλο εργαλείο γι’ αυτόν τον σκοπό.

«Η πρωτοβουλία Global Gateway είναι η υπόσχεση της Ευρώπης να προσφέρει στους γείτονές μας και στους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο συνεργασίες θετικές και βασισμένες σε αξίες» σημειώνεται στο άρθρο, καθώς «ήδη παράγει αποτελέσματα στο πεδίο. Για παράδειγμα, η ΕΕ χρηματοδοτεί νέους οικονομικούς διαδρόμους και ενεργειακές υποδομές για να φέρει τα Δυτικά Βαλκάνια πιο κοντά στην Ένωσή μας και να καταστήσει δυνατή την πραγματοποίηση του ευρωπαϊκού τους ονείρου. Με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινο υδρογόνο και αξιακές αλυσίδες πρώτων υλών, οικοδομούμε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με χώρες όπως η Ναμίμπια και η Χιλή, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και την ενεργειακή μας ασφάλεια», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

