Τροχαίο - Θάσος: Πτώση γυναίκας σε γκρεμό 400 μέτρων

Μεγάλη η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωσή της.

Σε γκρεμό κατέληξε μία γυναίκα μετά από τροχαίο στη Θάσο, ενώ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε αμέσως συναγερμός για τη διάσωση της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, σε βραχώδες δύσβατο σημείο της περιοχής Γκιόλα στη Θάσο. Τρεις πυροσβέστες την απεγκλώβισαν και τη μετέφεραν με φορείο για περίπου 400 μέτρα προκειμένου να την παραλάβει ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ Καβάλας, η γυναίκα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας και παράδοσή της στο ΕΚΑΒ, μετά από πτώση της σε δύσβατο σημείο, στην περιοχή Γκιόλα Θάσου. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 8, 2022

