ΕΜΑΚ – Αχελώος: Επιχείρηση διάσωσης… πιθαριού (εικόνες)

Το πιθάρι, προϊστορικών χρόνων, εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτο σημείο δίπλα στον ποταμό Αχελώο και σχετίζεται με τον προϊστορικό οικισμό στη θέση Άγιος Βασίλειος Πηγών.

Σε δυσπρόσιτο σημείο δίπλα στον ποταμό Αχελώο εντοπίστηκε πιθάρι προϊστορικών χρόνων. Για την διάσωσή του ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και τα έμπειρα στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικό αναρριχητικό εξοπλισμό έφτασαν στο σημείο και ανέσυραν το πιθάρι με χειρουργικές κινήσεις, καθώς ο κίνδυνος να καταστραφεί η να υποστεί φθορές ήταν μεγάλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παραθέτει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, πρόκειται για άβαφο χειροποίητο πίθο, κατασκευασμένο από μη καθαρό πηλό, ο οποίος σώζεται σε μεγάλα συνανήκοντα τμήματα, με φθορές οι οποίες προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του ποταμού.

Το εύρημα σχετίζεται με τον προϊστορικό οικισμό στη θέση Άγιος Βασίλειος Πηγών, όπου έχουν και παλαιότερα εντοπιστεί ευρήματα της ίδιας περιόδου (Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 2η χιλιετία π.Χ.). Η σπουδαιότητά του έγκειται στη θέση εύρεσής του, εκτός των έως τώρα γνωστών ορίων του προϊστορικού οικισμού, μαρτυρώντας πιθανότατα μια μεγαλύτερη χωροθέτησή του.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ευχαριστεί τους κ. Περικλή Μίγδο, Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη, κ. Χρήστο Καπερώνη, Πρόεδρο της Αδελφότητας Πηγιωτών και όλους όσους συμμετείχαν ενεργά στο δύσκολο αυτό εγχείρημα. “Θερμές ευχαριστίες στους συμμετέχοντες της περισυλλογής του σημαντικού αυτού ευρήματος: κ. Μπουκουβάλα Γεώργιο κ. Μπακόλα Δημήτριο κ. Αγόρο Βασίλειο κ. Νάκα Σωτήριο κ. Κάτσινο Χρήστο κ. Δημητρίου Γεώργιο”.

Πηγή: ertnews.gr

