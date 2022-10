Αθλητικά

Παναιτωλικός – Βόλος: Επική ανατροπή για τους φιλοξενούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τα «καναρίνια», αλλά η συνέχεια αποδείχτηκε οδυνηρή για τους γηπεδούχους.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Βόλος έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης από το Αγρίνιο, κερδίζοντας με 3-2 τον τοπικό Παναιτωλικό, σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν νωρίς με 2-0, με τους Λεβάν Σενγκέλια (4’) και Ναντρέι Νταγκό (16’), αλλά οι Θεσσαλοί βρήκαν απαντήσεις στα πρόσωπα των Τάσου Τσοκάνη (27’, 35’) και Γιώργου Κούτσια (78’). Σημαντικό ρόλο στην ανατροπή, πάντως, έπαιξε και η αποβολή του Νίκου Καρέλη (44’) με απευθείας κόκκινη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τα «καναρίνια». Ο Δημήτρης Κολοβός πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, έβγαλε στον κενό χώρο στον Σενγκέλια που, βλέποντας πολύ μακριά από την εστία του τον Μπόρις Κλέιμαν, τον «κρέμασε» για το 1-0.

Ακολούθησαν δυο φάσεις με πρωταγωνιστή τον Ροντρίγκο Εσκοβάλ. Στο 10’ ο αμυντικός του Βόλου προσπάθησε με εντυπωσιακό ψαλιδάκι να ισοφαρίσει, ενώ έξι λεπτά μετά με το… τακουνάκι βοήθησε ώστε η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα του Κλέιμαν έπειτα από το σουτ του Νταγκό για το 2-0.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην στη συνέχεια. Ο Αντώνης Στεργιάκης απέκρουσε ενστικτωδώς την κεφαλιά του Ογκνιέν Οζέγκοβιτς στο 21’ αλλά έξι λεπτά μετά, ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο δυνατό αριστερό σουτ του Τσοκάνη για το 2-1.

Οκτώ λεπτά μετά, έπειτα από φάση διαρκείας, ο αρχηγός του Βόλου ισοφάρισε με κεφαλιά σε 2-2, έπειτα από την αρχική επέμβαση του Στεργιάκη στο σουτ του Πάολο Φερνάντες. Ο έτερος αρχηγός, ο Καρέλης, δεν μπόρεσε να κρατήσει τα νεύρα του, κλοτσώντας τον Εσκοβάλ έπειτα από μαρκάρισμα του αντιπάλου του, δίνοντας στους Θεσσαλούς αριθμητικό πλεονέκτημα για όλο το β’ μέρος.

Μπορεί ο Νικολά Μεθκίδα να σπατάλησε την πρώτη καλή ευκαιρία του Βόλου στο 49’, ωστόσο στη συνέχεια ο Κλέιμαν… κατέβασε ρολά: αρχικά στο 53’ στο διαγώνιο κοντινό πλασέ του Μιχάλη Μπακάκη κι εν συνεχεία στο 58’ στη δυνατή κεφαλιά του Ντέρεκ Κορνέλιους. Ο τραυματισμός του Νταγκό, που αποχώρησε πάνω σε φορείο, έκανε ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου.

Εν τέλει, στο 78’, σε μία φαινομενικά ακίνδυνη σέντρα, ο 23χρονος Στεργιάκης, στο ντεμπούτο του, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, με τον Κούτσια να καιροφυλακτεί για το 2-3 – πρώτο του γκολ με τον Βόλο, για τον δανεικό από τον ΠΑΟΚ επιθετικό.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου κέρδισε για πρώτη φορά στο Αγρίνιο, ανεβαίνοντας – προς ώρας – στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αφήνοντας τον Παναιτωλικό να μετράει τις πληγές του.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Χουχούμης – Ουές, Κούτσιας

Κόκκινες: Καρέλης (44’)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Στεργιάκης, Μπακάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χουχούμης, Μάρτενσον (83’ Πέδρο), Φλόρες (46’ Μλάντεν), Κολοβός (83’ Ντίας), Σενγκέλια (72’ Ντουάρτε), Νταγκό (67’ Μόρσεϊ), Καρέλης.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Ουές (89’ Ματίγια), Λούνα, Σιέλης, Εσκοβάλ, Τσοκάνης, Μπαριέντος, Μεθκίδα (61’ Κούτσιας), Φερνάντες, Ντέλετιτς (75’ Μπατόκιο), Οζέγκοβιτς (89’ Τάχατος).

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική: Βίαζαν και ξυλοκοπούσαν ανήλικη

Παιδικός Σταθμός: Δασκάλα φορά μάσκα και τρομοκρατεί παιδιά (βίντεο)

Ηράκλειο: του υποσχέθηκε να τον κάνει influencer... και εξαφανίστηκε με χιλιάδες ευρώ