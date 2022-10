Αθλητικά

Basket League Ο Ιωνικός πήρε το θρίλερ… με τον Κολοσσό Ρόδου

Οι γηπεδούχοι πήραν το ροζ φύλλο αγώνα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης.

Ο Ιωνικός υπερασπίστηκε την έδρα του στην πρεμιέρα της εφετινής Α1 Ανδρών/Basket League, αρπάζοντας στην παράταση (78-78κ.α.) τη νίκη, την οποία θα μπορούσε να είχε καθαρίσει από την τέταρτη περίοδο, αν δεν υπήρχε το... πείσμα του Χάρη Γιαννόπολου. Οι Νικαιώτες επικράτησαν με 89-84 του Κολοσσού στο επιπλέον πεντάλεπτο, μπαίνοντας «με το δεξί» στο πρωτάθλημα.

Μετά από μία αμφίρροπη μονομαχία, οι γηπεδούχοι βασίστηκαν στο ξέσπασμα τους από τα 6.75, έχοντας πρωταγωνιστή τον Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος διαμόρφωσε με τρίποντο του το 78-72 στο 38΄.

Ωστόσο, η απάντηση του Κολοσσού δια χειρός Γιαννόπουλου ήταν άμεση, με τον 33χρονο να μειώνει αρχικά από τα 6.75 και στη συνέχεια να μετράει 3/3 βολές, μετά από φάουλ στο τρίποντο που κέρδισε στα 12΄΄ από τον Αρσενόπουλο, γράφοντας το 78-78 και στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, πάντως, οι γηπεδούχοι δεν είχαν διάθεση για παράταση στην αγωνία και με γρήγορο επιμέρους σκορ 10-4, το οποίο ολοκληρώθηκε με καθοριστικό λέι απ του Μάντζαρη, ξέφυγαν με 88-82 στα 35΄΄ για τη λήξη, «σφραγίζοντας» την επιτυχία.

Κορυφαίος των νικητών ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 μπλοκ, ενώ 17 πρόσθεσε ο Κάπελαν , 13 ο Χόκινς και 12 με 4/6 τρίποντα ο Αρσενόπουλος. Απο τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Χάρης Γιαννόπουλος με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 38-40, 57-57, 89-84

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Τζιοπάνος, Μαλαμάς

ΙΩΝΙΚΟΣ (Τσίκληρας): Κάπελαν 17 (2), Αρσενόπουλος 12 (4), Μαυροκεφαλίδης 19 (1), Μάντζαρης 6 (1), Χόκινς 13 (1), Μπέμπης 3 (1), Σίμονς 7 (2), Λέισι 12 (2), Λότον.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Παπαθεοδώρου): Σταρκς 8, Μορέιρα 17, Χρυσικόπουλος 5 (1), Κατσίβελης 6, Γιαννόπουλος 19 (3), Όσμπορν 10, Μπιλλής, Μπαρσέλο 9 (1), Χατζηδάκης, Τιγκ 8, Στεφάνοβιτς 2.

