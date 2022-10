Κοινωνία

Αρπαγή ανήλικης στη Νίκαια

Συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την αρπαγή ανήλικης από την Νίκαια.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού"

Στις 7/10/2022 και ώρα 21:30, απήχθη παρά τη θέληση της από ενήλικο άρρεν άτομο, από τη Νίκαια Αττικής, η Μαρκέλλα Τ., 14 ετών.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 08/10/2022 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρκέλλα Τ., έχει μέτριο ανάστημα, είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.Φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο κολάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

