Αθλητικά

Baskel League: Ο Προμηθέας πέρασε από το Λαύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φιλοξενούμενοι εξαργύρωσαν την καταιγιστική τους υπεροχή στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήραν την νίκη.

Με «διπλό» συνδύασε ο Προμηθέας Πατρών την έναρξη των υποχρεώσεων του στην εφετινή Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Αχαιοί πέρασαν νικηφόρα 90-80 από την έδρα του Λαυρίου, βάζοντας τις βάσεις της επιτυχίας από το πρώτο ημίχρονο και συντηρώντας μία διαφορά ασφαλείας μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης.

Ουσιαστικά η ομάδα του Μάκη Γιατρά εξαργύρωσε την παραγωγικότητα του πρώτου εικοσαλέπτου, όταν φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι με 54 πόντους, εκ των οποίων τους 33 στη δεύτερη περίοδο, αλλά και την άμυνα σε δεύτερο και τέταρτο δεκάλεπτο, κρατώντας τους γηπεδούχους στους 17 και τους 14 πόντους, αντίστοιχα.

Οι Αρνόλντας Κουλμπόκα (20π., 11ρ.) και Άντονι Κάουαν τζούνιορ (20π.) οδήγησαν την επίθεση των Αχαιών, ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Τρέβις Σίμπσον. Από το Λαύριο ξεχώρισε ο Σάβιον Φλαγκ με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 43-54, 66-73, 80-90

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Μάνος, Τσολάκος

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Φλαγκ 19 (1), Κόουλ 16 (3), Ντούραμ 4, Σπρίντζιος, Κουρ 6, Γκρέι 2, Απόστολος Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης 5, Πιλάβιος 4, Ζάρας 8 (2), Γερομιχαλός 16 (3).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Κάουαν 20 (3), Κοντίτ 8, Μουράτος, Σίμπσον 15 (5), Κουλμπόκα 20 (2), Τσαϊρέλης 9 (1), Γκίκας 5 (1), Χέλεμς 3, Κακλαμανάκης 10.

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική: Βίαζαν και ξυλοκοπούσαν ανήλικη

Παιδικός Σταθμός: Δασκάλα φορά μάσκα και τρομοκρατεί παιδιά (βίντεο)

Ηράκλειο: του υποσχέθηκε να τον κάνει influencer... και εξαφανίστηκε με χιλιάδες ευρώ