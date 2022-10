Αθλητικά

Ιωνικός – Λαμία: Τα δοκάρια σταμάτησαν τους γηπεδούχους

Η ομάδα της Νίκαιας εξακολουθεί να παραμένει χωρίς νίκη μετά από 7 αγωνιστικές.

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ιωνικό και τη Λαμία στη Νεάπολη (1-1), για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, με τη Λαμία να προηγείται με τον Τόμας ντε Βινσέντι στο 8’ και τον Βασίλη Μάντζη να ισοφαρίζει στο 47’, αλλά αυτή του Δημήτρη Σπανού θα πρέπει να αισθάνεται αδικημένη κι απογοητευμένη από το τελικό αποτέλεσμα καθώς είχε και δύο δοκάρια. Ως εκ τούτου παρέμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα μετά από 7 αγώνες (2 ισοπαλίες και 5 ήττες).

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς. Από κόρνερ του Ιωνικού, η Λαμία βγήκε στην κόντρα, ο Στεφάν Ασκόφσκι έβγαλε την ασίστ στον Ντε Βινσέντι που πλάσαρε τον Λευτέρη Χουτεσιώτη για το 0-1.

Ο Ιωνικός πήρε μέτρα στο γήπεδο, αλλά δυσκολευόταν στην ανάπτυξη. Είχε μία καλή στιγμή στο 22’, όταν ο Χρήστος Ελευθεριάδης πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Μπόγιαν Σαράνοφ σταμάτησε με το πόδι την κοντινή προβολή του Μάντζη.

Στο 31’ η όμορφη ατομική ενέργεια του Ασκόφσκι κατέληξε σε άστοχο σουτ ενώ στο τέλος του πρώτου μέρους, ο Χουτεσιώτης έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ την καρφωτή κεφαλιά του Ρίτσμοντ Μποάκιε.

Με το που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, ο Ιωνικός ισοφάρισε. Ο Χοσέ Κάνιας σούταρε από μακριά, ο Μάντζης παρενέβη όσο χρειαζόταν στην πορεία της μπάλας για να καταλήξει αυτή στα δίχτυα του Σαράνοφ για το 1-1.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ανατροπή σε δύο περιπτώσεις, σε διάστημα τεσσάρων λεπτών: πρώτα στο 65’ σε κεφαλιά του Γιώργου Μύγα και στη συνέχεια στο 68’ σε σουτ του Σεμπά, τα δοκάρια γλύτωσαν τη Λαμία από δεύτερη παραβίαση.

Ο ρυθμός έπεσε και, με εξαίρεση ένα σουτ του Χαβιέ Μεντόσα στις καθυστερήσεις που μπλόκαρε ο Σαράνοφ, άλλη φάση δε δημιουργήθηκε. Οι δυο ομάδες πήραν από ένα βαθμό, ωστόσο μάλλον αυτή του Τζιανλούκα Φέστα φεύγει χαρούμενη από τη Νεάπολη, αφήνοντας χωρίς «τρίποντο» τον Ιωνικό.

Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Βαλεριάνος, Ελευθεριάδης, Κάνιας, Μάντζης – Τσιλούλης, Αντέτζο, Ντε Βινσέντι, Ασκόφσκι, Μπεχαράνο.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Αντούνες, Βαλεριάνος, Μύγας (87’ Σάκιτς), Ρομαό, Λοβέρα, Φαντιγκά (71’ Μεντόσα), Αοσμαν (87’ Ιωαννίδης), Κάνιας, Ελευθεριάδης (63’ Σεμπά), Μάντζης.

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Αντέτζο, Τζανδάρης, Ντε Βινσέντι (66’ Μπεχαράνο), Σλίβκα, Σιμόν, Γκοράνοβ, Μποάκιε (75’ Μανούσος), Τσιλούλης (76’ Γιακουμάκης), Ασκόφσκι (66’ Μαρμεντίνι/90’+3’ Μπενίτεζ), Κορνέζος.

