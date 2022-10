Αθλητικά

Basket League: Το Περιστέρι πέταξε πιο ψηλά… από τον Δικέφαλο

Νικηφόρο ντεμπούτο για την ομάδα του Σπανούλη και στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στον αξιόμαχο ΠΑΟΚ.

Μετά το νικηφόρο ντεμπούτο του στο Basketball Champions League, το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη άρχισε ιδανικά και τις εν Ελλάδι υποχρεώσεις του. Οι «κυανοκίτρινοι» επικράτησαν με ανατροπή (85-77) του μαχητικότατου ΠΑΟΚ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Μάρκους Ντένμον, ο οποίος οδήγησε την επίθεση του Περιστερίου (23π.) και είχε ένα κομβικό στην εξέλιξη του αγώνα μπλοκ λίγο πριν το φινάλε, βάζοντας τη «σφραγίδα» του στην επιτυχία.

Με τις τρεις πρώτες περιόδους να μην είναι ικανές να αναδείξουν πρόωρο νικητή, οι Θεσσαλονικείς έδειξαν να ελέγχουν το ρυθμό στον... επίλογο της αναμέτρησης και με οδηγό από τα 6.75 τον Φράνκε ξέφυγαν με +4 στο 36΄ (66-70), δείχνοντας αποφασισμένοι για το «διπλό». Ο Ντένμον είχε τις απαντήσεις από την περιφέρεια, αλλά ο Φράνκε ήταν εκεί για να κρατήσει το προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ (69-73). Φρανσίσκο και Ντένμον, όμως, είχαν την απαιτούμενη διάρκεια στην επίθεση, το Περιστέρι έδεσε την άμυνα του και με σερί 7-0 προσπέρασε με 76-73 στα 45΄΄ για τη λήξη.

Ο Λυκογιάννης κάλεσε άμεσα timeout, αλλά στην επίθεση των φιλοξενούμενων ο Ντένμον φιλοδώρησε με μία μεγαλοπρεπέστατη «τάπα» τον Ράιλι, δίνοντας τέλος στα όνειρα του ΠΑΟΚ για νέα ανατροπή... Ο Κασελάκης αύξησε το σερί του Περιστερίου στο 9-0 με 2/2 βολές (78-73), «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-13, 44-42, 59-60, 85-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Συμεωνίδης, Τσιμπούρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπίλαν 18, Πουλιανίτης 3 (1), Ντένμον 23 (4), Κασελάκης 10, Ντέιβις 5, Τζούστον 4, Φρανσίσκο 12 (1), Μωραΐτης 8, Ραντάνοβ 2, Γκιουζέλης.

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Φράνκε 23 (5), Χαντς 24 (2), Μαργαρίτης, Χρηστίδης, Σαλούστρος 2, Ράιλι 6, Τσιακμάς 3 (1), Πόλι, Σλαφτσάκης 5, Κωνσταντινίδης, Καμπερίδης, Ρένφρο 14.

