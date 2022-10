Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στον Κορινθιακό - Αισθητός και στην Αθήνα

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές μακριά από το επίκεντρο στην Αχαΐα. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περίπου στη 01:00 σε περιοχές της Αχαΐας και της Κορινθίας.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 12 χιλιόμετρα νότια της Δεσφίνας, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε περί τα 13 χιλιόμετρα.

Στις περιοχές κοντά στον σεισμό οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους καθώς η δόνηση ήταν ισχυρή και υπήρξε και ισχυρό βουητό.

Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook τα εξής:

« Δυνατός σεισμός μεγέθους 5,1 στον Κορινθιακό κόλπο στις 1.02 περίπου 12 χλμ νότια της Δεσφίνας. Έντονα αισθητός και στην Αττική. Η περιοχή του Κορινθιακού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Η εικόνα δε δείχνει επίκεντρα, αλλά τις τοποθεσίες στις οποίες αναφέρθηκε ότι έγινε αισθητός».

Δημοσίευσε επίσης την εξής φωτογραφία με τις περιοχές στις οποίες έγινε αισθητός

O καθηγητής σεισμολογίας Άκης Τσελέντης έγραψε σε δική του ανάρτηση στο facebook τα εξής:

«Σήμερα στις 01:02, είχαμε μία ισχυρή σεισμική δόνηση ,M=5.0, με επίκεντρο 12 Χμ ανατολικά της Δεσφίνας.

Ο σεισμός έγινε πολύ αισθητός στην Στερεά Ελλάδα και την Αθήνα παρότι έγινε σε απόσταση 112χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά της πρωτεύουσας.

Αυτό οφείλεται στην κατευθυντικότητα των σεισμικών κυμάτων», επειδή το σεισμικό ρήγμα έχει μία κατευθυντικότητα από τη Δύση προς την Ανατολή. Άρα, έχουμε έντονη αισθητότητα στην Αττική, αλλά και στην Κόρινθο.

Για να πούμε σίγουρα ότι είναι το κυρίως γεγονός πρέπει να περιμένουμε δύο 24ωρα για να δούμε πως εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία η οποία μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει τον απαιτούμενο αριθμό μετασεισμών. Θα περίμενα λίγο περισσότερους.

Μετατόπιση προς άλλα μεγάλο γειτονικά ρήγματα δε βλέπουμε.

Το Γεωδυναμικό παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου με τα δίκτυα του και θα σας ενημερώνει.

Πρέπει οι κάτοικοι να ακολουθούν πάντα τα γνωστά μέτρα προφύλαξης από σεισμούς.»