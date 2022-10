Κόσμος

Πολύνεκρο ναυάγιο στη Νιγηρία

Δέκα άνθρωποι πνίγηκαν και δεκάδες αγνοούνται μετά από ανατροπή πλοίου στη Νιγηρία.

Δεκαπέντε άνθρωποι διασώθηκαν, τουλάχιστον 10 έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον 60 αγνοούνται μετά το ναυάγιο πλοίου στη νοτιοανατολική Νιγηρία, στην πολιτεία Ανάμπρα, που πλήττεται από πλημμύρες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Το σκάφος, που εκτιμάται πως μετέφερε 85 ανθρώπους αν και αυτό δεν είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο, ανατράπηκε προχθές Παρασκευή στον ποταμό Νίγηρα και παγίδευσε πολλούς επιβαίνοντες, δήλωσε ο Θίκμαν Τανίμου, συντονιστής της Εθνικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (NEMA).

Σύμφωνα με τον Τσουκούμα Τσαρλς Σολούντο, τον κυβερνήτη της πολιτείας, 10 άνθρωποι πνίγηκαν.

Ο Τσουκούντι Ονγετζέκουε, αξιωματούχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στην Ανάμπρα, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν είχαν βρεθεί πτώματα, πως διασώθηκαν 15 επιβαίνοντες και αγνοούνται «πολλοί» άλλοι, καθώς «δεν ξέρουμε σαφώς πόσοι άνθρωποι είχαν επιβιβαστεί».

Η καταστροφή εκτυλίχθηκε προχθές Παρασκευή από τις 11:00 (τοπική ώρα· στις 13:00 ώρα Ελλάδας) ως τις 12:00 (15:00). Κάτοικος και πρώην αυτοδιοικητικός αξιωματούχος, ο Αφάμ Ογκένε, είπε πως κατά τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, η μηχανή του πλοίου υπέστη ζημιά και προκλήθηκε πανικός, με επιβάτες να ποδοπατιούνται.

Η Ανάμπρα συγκαταλέγεται στις 29 από τις 36 πολιτείες της Νιγηρίας που έχουν υποστεί εκτεταμένες πλημμύρες από την έναρξη της περιόδου των βροχών φέτος. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, έχουν καταμετρηθεί 300 νεκροί, 100.000 άστεγοι και τουλάχιστον μισό εκατομμύριο πλημμυροπαθείς. Πολλές καλλιέργειες καταστράφηκαν, εγείροντας φόβους για επιδείνωση των ελλείψεων τροφίμων σε μια χώρα όπου εκατομμύρια κάτοικοι βυθίστηκαν στη φτώχεια τα τελευταία δυο χρόνια.

