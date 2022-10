Κόσμος

Μεξικό: Δηλητηρίαση - μυστήριο δεκάδων μαθητών

Στο νοσοκομείο με δηλητήριαση δεκάδες μαθητές στο Μεξικό. Η μαζική δηλητηρίαση είναι το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες.

Τουλάχιστον 57 μαθητές δηλητηριάστηκαν από άγνωστη ουσία σε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πολιτεία Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η μαζική δηλητηρίαση την Παρασκευή ήταν το τρίτο τέτοιο περιστατικό σε σχολεία της Τσιάπας που καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους μαθητές κι έχει εξοργίσει πολλούς γονείς.

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Μεξικού ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι 57 έφηβοι μαθητές στην αγροτική κοινότητα Μποτσίλ αφίχθησαν σε τοπικό νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης. Ένας μαθητής σε «λεπτή» κατάσταση μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πολιτειακής πρωτεύουσας, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων κρίνεται σταθερή, σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Οι αρχές δεν διατύπωσαν εικασίες για τα αίτια της δηλητηρίασης, ωστόσο μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως κάποιοι γονείς θεωρούν ότι οι μαθητές εξετέθησαν σε δηλητηριασμένο νερό ή τρόφιμα.

«Είμαστε αγανακτισμένοι για αυτά τα γεγονότα», ανέφεραν οι αρχές του Μποτσίλ σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι συνεργάζονται με την εισαγγελία της πολιτείας στην έρευνα που διενεργεί.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζονται σκηνές χάους καθώς γονείς να μεταφέρουν στο νοσοκομείο εφήβους με μαθητικές στολές, φωνάζοντας εξαιτίας της αγωνίας τους.

Το γραφείο του εισαγγελέα της πολιτείας ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης χθες ότι έγιναν 15 τοξικολογικές εξετάσεις, που όλες είχαν αρνητικά αποτελέσματα, για χρήση ναρκωτικών, μετά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μαθητές βρέθηκαν θετικοί σε τεστ για κοκαΐνη.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε χθες στο Facebook, δεκάδες γονείς, συγκεντρωμένοι στο γήπεδο μπάσκετ του σχολείου, έδιναν ο ένας στον άλλο μικρόφωνο για να απαιτήσουν απαντήσεις από τις αρχές, παρουσία περισσότερων από 10 αστυνομικών, κάποιων με ασπίδες, που απλά παρακολουθούσαν.

Γονιός στο βίντεο είπε ότι η κόρη του είχε δηλητηριαστεί και είχε βρεθεί θετική σε κοκαΐνη σε ιδιωτικό εξεταστικό κέντρο, όπως και άλλοι μαθητές.

Το γραφείο του πολιτειακού εισαγγελέα ανέφερε ότι θα συνεχίσει να διενεργεί τεστ στους μαθητές, όμως δεν απάντησε σε ερωτήματα για τα προηγούμενα περιστατικά δηλητηρίασης.

Από την 23η Σεπτεμβρίου, μεξικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε άλλα δύο περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης δεκάδων μαθητών στην πόλη Ταπατσούλα.

