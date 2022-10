Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Σκληρές μάχες στην Μπαχμούτ

Δεκαοκτώ οι νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια την Πέμπτη.

Ουκρανικές δυνάμεις εμπλέκονται σε πολύ σκληρές μάχες στην περιοχή της στρατηγικής σημασίας πόλης Μπαχμούτ (ανατολικά), που προσπαθεί να καταλάβει ο ρωσικός στρατός, δήλωσε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του που μεταφορτώθηκε από τις υπηρεσίες του αργά το βράδυ στην πλατφόρμα Telegram ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αν και οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν εδάφη με έκταση χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα στις πρόσφατες αντεπιθέσεις τους στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της χώρας όπου εισέβαλε η Ρωσία την 24η Φεβρουαρίου, ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν πως η προέλασή τους πιθανόν θα επιβραδυνθεί όταν συναντήσουν πιο αποφασιστική αντίσταση.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποπειραθεί επανειλημμένα να κυριεύσουν την Μπαχμούτ, πόλη πάνω στον οδικό άξονα που συνδέει τη Σλοβιάνσκ με την Κραματόρσκ, στη βιομηχανική περιοχή Ντονμπάς, που η Μόσχα δεν έχει μπορέσει ακόμη να καταλάβει πλήρως όπως επιδιώκει.

«Κρατάμε τις θέσεις μας στο Ντονμπάς, ειδικά στην κατεύθυνση της Μπαχμούτ, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα, (δίνονται) πολύ σκληρές μάχες», είπε ο κ. Ζελένσκι.

Παράλληλα, επανέλαβε το αίτημά του δυτικές χώρες να στείλουν στο Κίεβο μεγαλύτερες ποσότητες αντιαεροπορικών συστημάτων.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον ουκρανικών θέσεων και πόλεων. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί επίσης UAVs-καμικάζι ιρανικής κατασκευής.

Αξιωματούχος στη Ζαπορίζια ανέφερε ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε κτίριο χθες βράδυ. Κατά τις τοπικές αρχές, ο απολογισμός των θυμάτων των ρωσικών βομβαρδισμών την Πέμπτη στην πόλη έφθασε τους 18 νεκρούς.

