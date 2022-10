Οικονομία

“Στούντιο με θέα” - Σταϊκούρας: η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση και η μείωση φόρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε στην εκπομπή "Στούντιο με θέα" ο υπουργός οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Στούντιο με θέα" του ΑΝΤ1 και μίλησε για διάφορα θέματα απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κι των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε χαρακτηριστικά πως στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει το my - θερμανση, η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης, θα πρέπει να αναμένουμε για να δούμε τις τιμές της αγοράς με τη πάροδο του χρόνου.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας έκανε λόγο για ιστορικό ρεκόρ επενδύσεων, και τόνισε ότι αυτοί οι δεικτες είναι σημαντική για το γενικό πλαίσιο.

Ακόμα τόνισε πως φέτος το έλλειμα αναμένεται να είναι στο 7,7% ακόμη απάντησε στις δηλώσεις Αχτσιόγλου για υπερφορολόγηση, αναφέροντας ότι "Επιστρέφουμε στην κοινωνία τα έσοδα από τους φόρους"

"Όταν μειώνεται η ανεργία 4-5 μονάδες, αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν νέα εισοδήματα στην αγορά και συνέχισε αναφέροντας πως "Η κάθε παρέμβαση που σας είπα δεν είναι για όλους, αλλά είναι άθροιση παρεμβάσεων. Συνεπώς η θετική εικόνα που σας είπα προηγουμένως, καλύπτει τη θετική εικόνα, "όχι" έχουμε κάνει παρεμβάσεις φέτος για να μπορέσουμε να το καλύψουμε αυτό".

Σε ερώτηση γιατί δεν υπάρχει μείωση στον ΦΠΑ στα τρόφιμα, ό υπιουργός απάντησε πως "δεν γίνεται κάτι τέτοιο καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα έφτανε στον καταναλωτή."

"Έχουμε υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, μείωση της ανεργίας, έχουμε όμως υψηλό πληθωρισμό. Οι αγορές ειναι διπλά προσεκτικές στο τι κάνει η ελληνική κυβέρνση." συνέχισε ο υπουργός και δήλωσε: "Πρέπει να είμαστε στην κοινωνία και θα είμαστε όσο χρειστεί. Θα καλύψουμε 1,3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας. Κι εμείς στην καθημερινότητά μας αντιμετωπίζουμε την αγωνία των πολιτών. Προσπαθούμε να καλύψουμε μια τρύπα, αυτό φεύγει από κάπου αλλού. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητά μας είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, το πετρέλαιο και η μείωση φόρων."

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: τρελή πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Σεισμός στον Κορινθιακό - Αισθητός και στην Αθήνα

Μεξικό: Δηλητηρίαση - μυστήριο δεκάδων μαθητών