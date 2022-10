Κοινωνία

Μετρό Πειραιά: Τη Δευτέρα παραδίδονται οι νέοι σταθμοί - Τι αλλάζει στα δρομολόγια

Οι συχνότητες δρομολογίων και ο ανασχεδιασμός λεωφορειακών γραμμών στην ευρύτερη περιοχή.

Στο επιβατικό κοινό παραδίδονται, αύριο Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι, οι τρεις νέοι σταθμοί του Μετρό στον Πειραιά, «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο».

Ένα έργο που αναμένεται να δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του Πειραιά αφού αλλάζει ο τρόπος αστικής κινητικότητας της πόλης.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους με τη λειτουργία των παραπάνω σταθμών προβλέπεται ημερήσια αύξηση της συνολικής επιβατικής κίνησης στο δίκτυο του Μετρό κατά 132.000 πολίτες ημερησίως, μειώνοντας τόσο την κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων κατά 23.000 ημερησίως όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 120 τόνους ημερησίως. Σημειώνεται δε, ότι ο συνολικός χρόνος από το λιμάνι μέχρι το αεροδρόμιο θα διανύεται με το Μετρό σε μόλις 55 λεπτά.

Υπενθυμίζεται πως η επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό «Αγία Μαρίνα - Πειραιάς» περιλαμβάνει σήραγγα μήκους 7,6 χλμ. και 6 σταθμούς (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς και Δημοτικό Θέατρο), καθώς και επτά ενδιάμεσα φρέατα εξαερισμού. Συνολικά η Γραμμή 3 «Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο» αριθμεί πλέον 27 σταθμούς.

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, πρόκειται για μια επένδυση ύψους 730 εκατ. ευρώ σε περιοχές του Δήμου Πειραιά και των Δήμων της ευρύτερης περιοχής (Νίκαια, Κορυδαλλός, Αγ. Βαρβάρα) που σήμερα έχουν έντονα προβλήματα κυκλοφορίας.

Ο σταθμός «Πειραιάς» θα αποτελεί πλέον ένα σημαντικό συγκοινωνιακό κέντρο, αφού εκεί συνενώνονται λειτουργικά δύο Γραμμές Μετρό ( 1 και 3), το Λιμάνι, ο Προαστιακός σιδηρόδρομος και το Τραμ, διευκολύνοντας έτσι τις μετεπιβιβάσεις μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς.

Τα δρομολόγια

Η συχνότητα των δρομολογίων στο τμήμα Δημοτικό θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας τις ώρες αιχμής (07.30 -11.00 & 13:30 - 17:30) παραμένει στα 4΄ και τις νυχτερινές ώρες (22:00 - 00:20) μειώνεται στα 9΄ από 10΄. Στο τμήμα Αεροδρόμιο - Δημοτικό θέατρο η συχνότητα διαμορφώνεται στα 36΄.

Το πρώτο δρομολόγιο από τους σταθμούς Δημοτικό θέατρο και Δουκίσσης Πλακεντίας θα ξεκινά στις 05:30. Πρώτα δρομολόγια στις 05:30 θα ξεκινούν και από τους σταθμούς Αιγάλεω και Μοναστηράκι στην κατεύθυνση προς Δουκίσσης Πλακεντίας και από το σταθμό Εθνική 'Αμυνα στην κατεύθυνση προς Δημοτικό Θέατρο. Το τελευταίο δρομολόγιο (Δευτέρα - Πέμπτη & Κυριακή) από το Δημοτικό Θέατρο θα γίνεται στις 23:59 και από τη Δουκίσσης Πλακεντίας στις 00:03.

Παρασκευή και Σάββατο, οπότε και ισχύει η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν στη 01:06 από το Δημοτικό Θέατρο και στη 01:10 από τη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Τελευταίοι συρμοί από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις θα αναχωρούν στις 00:23 (Δευτέρα - Πέμπτη & Κυριακή) και στη 01:30 (Παρασκευή και Σάββατο).

Η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών στη δίκτυο της ΟΣΥ

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του συγκοινωνιακού δικτύου που έχει διαμορφώσει ο ΟΑΣΑ για τη διασύνδεση των δήμων στις περιοχές που βρίσκονται οι νέοι σταθμοί του μετρό «Μανιάτικα», «Πειραιάς», «Δημοτικό Θέατρο» και για τη δυνατότητα νέων μετεπιβιβάσεων, βασίζεται σε ενισχύσεις και τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών. Η αναδιαμόρφωση των γραμμών χωρίζεται σε δυο φάσεις:

Κατά την πρώτη φάση, με την έναρξη λειτουργίας των τριών νέων σταθμών, προβλέπονται άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν μετά το πρώτο διάστημα λειτουργίας των σταθμών. Στη συνέχεια και σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα ακολουθήσει η επόμενη φάση ανασχεδιασμού που θα περιλαμβάνει πρόσθετες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα απαιτηθούν μετά την ολοκληρωμένη λειτουργία της Γραμμής 3, κατόπιν εκτίμησης και αξιολόγησης της διαμορφωθείσας κατάστασης στο συγκοινωνιακό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής.

Πιο αναλυτικά, έχουν σχεδιαστεί οι εξής παρεμβάσεις:

Η λεωφορειακή γραμμή 831 Αιγάλεω - Πειραιάς ενισχύεται με επιπλέον δρομολόγια καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η λεωφορειακή γραμμή 810 Σχιστό - Κορυδαλλός τροποποιείται σε τροφοδοτική γραμμή για τον σταθμό του μετρό «Κορυδαλλός» και θα διασυνδεθεί με την Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη.

Η λεωφορειακή γραμμή 830 Αγία Βαρβάρα - Πειραιάς τροποποιείται σε τροφοδοτική γραμμή για τον σταθμό του μετρό «Κορυδαλλός».

Η λεωφορειακή γραμμή 846 Νεάπολη - Νίκαια - Πειραιάς τροποποιείται σε τροφοδοτική γραμμή για τον σταθμό του μετρό «Νίκαια».

Η λεωφορειακή γραμμή 900, η οποία δημιουργήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια για να καλύψει την μεταβατική περίοδο μεταξύ της λειτουργίας των σταθμών μετρό «Κορυδαλλός» και «Νίκαια» και των 3 νέων σταθμών του «Πειραιά», καταργείται.

Οι αφετηρίες και τέρματα των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών παραμένουν ως έχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να καλούν στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185. Παράλληλα, όλες οι πληροφορίες για τα δρομολόγια της Γραμμής 3 του Μετρό, όπως αυτά διαμορφώνονται από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ.(www.stasy.gr).

Καραμανλής: Ενώνουμε το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας

«Μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, άλλο ένα έργο, (επέκταση του Μετρό προς Πειραιά) το οποίο είχε μπλοκάρει λόγω της γραφειοκρατίας και της οικονομικής κρίσης, τελικά παραδίδεται στους πολίτες, στους Πειραιώτες», δήλωσε σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής.

Υπενθύμισε ότι ήδη έχουν παραδοθεί τρεις σταθμοί της επέκτασης του Μετρό προς Πειραιά (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια) και αύριο παραδίδονται στο επιβατικό κοινό άλλοι τρεις (Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο).

«Υπάρχει μία πολύ μεγάλη ειδοποιός διαφορά στην πολιτική κουλτούρα μας. Στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κάνουμε φιέστες με εξαγγελίες και εγκαίνια χωρίς αντίκρισμα. Αύριο ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα εγκαινιάσει τους τρεις νέους σταθμούς και αμέσως θα δοθούν στο επιβατικό κοινό», σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Τόνισε ότι: «Επιτέλους θα γίνεται το αυτονόητο. Ενώνουμε το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας». Υπογράμμισε ότι αυτό είναι ένα έργο που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και πως η αυριανή ημέρα δείχνει ότι τα δύσκολα τεχνικά έργα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και η χώρα μας να ανέβει σκαλοπάτια στο τομέα των υποδομών και μεταφορών.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι ήδη σχεδιάζονται οι επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας προς τα νότια προάστια και έχει ξεκινήσει η κατασκευή της Γραμμής 4. Υπογράμμισε ότι η Αθήνα, μία πόλη που σιγά - σιγά γίνεται κορεσμένη από την κίνηση, χρειάζεται Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεμπλόκαρε και το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, όπως και τον ΒΟΑΚ, το Πάτρα - Πύργος και το Μετρό Θεσσαλονίκης.

