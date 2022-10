Κόσμος

Κριμαία - Έκρηξη γέφυρας: Δύτες θα ελέγξουν τη ζημιά

Ρώσοι δύτες θα αξιολογήσουν τη ζημιά που προκλήθηκε από την ισχυρή έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, Βαρύ πλήγμα για το γόητρο του Πούτιν.

Ρώσοι δύτες θα εξετάσουν σήμερα τη ζημιά που προκλήθηκε από την ισχυρή έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, μέσω της οποίας διέρχονται τρένα και οχήματα και αποτελεί σύμβολο της προσάρτησης της ομώνυμης χερσονήσου από τη Μόσχα καθώς και σημαντικός δίαυλος ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις που επιχειρούν στη νότια Ουκρανία.

Η χθεσινή έκρηξη στη γέφυρα στα στενά Κερτς πυροδότησε μηνύματα ενθουσιασμού από Ουκρανούς αξιωματούχους, πάντως δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης. Η Ρωσία δεν κατηγόρησε άμεσα τη Ουκρανία.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Μάρατ Κουσνούλιν δήλωσε ότι δύτες θα ξεκινούσαν τις εργασίες το πρωί, με την πιο λεπτομερή επιθεώρηση στα ίσαλα να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της ημέρας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη – είναι δυσάρεστη αλλά όχι μοιραία», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ρώσος κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ. «Φυσικά, προκάλεσε συναισθήματα και υπάρχει υγιής επιθυμία για εκδίκηση». Σύμφωνα με τον ίδιο, στη χερσόνησο υπάρχουν αποθέματα καυσίμων για ένα μήνα και τροφίμων για δύο μήνες. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του στη νότια Ουκρανία θα μπορούν να «ανεφοδιάζονται πλήρως» μέσω των υφιστάμενων χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών.

Η Κριμαία πέρασε στην κατοχή της Ρωσίας από την Ουκρανία το 2014 και η μήκους 19 χιλιομέτρων γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει την περιοχή με το ρωσικό δίκτυο μεταφορών, εγκαινιάστηκε με τυμπανοκρουσίες τέσσερα χρόνια αργότερα από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κίεβο ζητά οι ρωσικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από τη χερσόνησο στη Μαύρη Θάλασσα καθώς και από ουκρανικά εδάφη που κατέκτησαν από τότε που ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν τον Φεβρουάριο.

Η γέφυρα είναι βασική αρτηρία για τις ρωσικές δυνάμεις που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, και για τον ρωσικό ναύσταθμο της Σεβαστούπολης, της οποίας ο κυβερνήτης είπε στους κατοίκους «Ηρεμία, μην πανικοβάλλεστε».

Δεν ήταν ακόμα σαφές εάν η έκρηξη οφειλόταν εσκεμμένη ενέργεια αλλά η ζημιά σε μια τόσο σημαντική κατασκευή έγινε ενώ η Ρωσία υφίσταται ήττες στα πεδία των μαχών και μπορεί να θέσει υπό περαιτέρω αμφισβήτηση τις διαβεβαιώσεις του Κρεμλίνου ότι η σύρραξη εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Χθες, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για ενίσχυση της ασφάλειας στη γέφυρα καθώς και των υποδομών που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο στη Κριμαία και έδωσε εντολή να ξεκινήσει έρευνα.

«Πιθανόν οι Ρώσοι να μπορούν να την ανοικοδομήσουν, αλλά δεν μπορούν να την υπερασπιστούν ενώ χάνουν έναν πόλεμο», δήλωσε ο Τζέιμς Νίξεϊ, πολιτικός αναλυτής στο βρετανικό ινστιτούτο Chatham House.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, πιθανόν επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο που κινείτο κοντά στο φορτηγό που εξερράγη. Στο άνω επίπεδο της γέφυρας, επτά δεξαμενές καυσίμων σε τρένο με 59 βαγόνια που κινείτο προς τη χερσόνησο πήραν φωτιά.

Δέκα ώρες μετά την έκρηξη, αποκαταστάθηκε μερικώς η κίνηση των οχημάτων ενώ το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών έδωσε πράσινο φως για να ξεκινήσει η κίνηση των τρένων.

Στην πόλη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 49 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, εξαιτίας ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης της.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταστράφηκε μερικώς κτίριο εννέα ορόφων, άλλα πέντε κτίρια διαμερισμάτων ισοπεδώθηκαν και πολλά ακόμα υπέστησαν ζημιές σε 12 ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, δήλωσε ο Ολεξάντρ Σταρούχ, κυβερνήτης στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

«Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα», τόνισε ο Σταρούχ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram. «Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Οκτώ άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί».

Νωρίτερα, ο τοπικός αξιωματούχος Ανατόλι Κούρτεφ ανέφερε μέσω Telegram ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ η κεντρική στρατιωτική διοίκηση δήλωσε ότι τα θύματα μπορεί να είναι δεκάδες. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.

«Happy Birthday Mr. President»

Η έκρηξη στη γέφυρα Κερτς έγινε μία ημέρα μετά τα 70ά γενέθλια του Πούτιν και συνέπεσε με τον τρίτη αντικατάσταση Ρώσου υψηλόβαθμου στρατιωτικού μέσα σε μία εβδομάδα — ο πτέραρχος Σεργκέι Σουροβίκιν ορίστηκε πλέον επικεφαλής της προσπάθειας εισβολής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε στην έκρηξη σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που απηύθυνε χθες, λέγοντας απλά ότι ο καιρός στην Κριμαία είναι συννεφιασμένος. «Αλλά όσο συννεφιασμένος κι αν είναι, οι Ουκρανοί γνωρίζουν... το μέλλον μας είναι ηλιόλουστο», πρόσθεσε ο ίδιος. «Είναι ένα μέλλον χωρίς κατακτητές, σε όλα τα εδάφη μας, κυρίως στην Κριμαία».

Ο επικεφαλής του ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με την γέφυρα, συνοδευόμενο από ένα βίντεο με τη Μέριλιν Μονρόε που τραγουδά «Happy birthday, Mr. President» («Χρόνια πολλά κ. πρόεδρε»).

Από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, Ουκρανοί αξιωματούχοι αφήνουν συχνά να εννοηθεί ότι επιθυμούν η γέφυρα να καταστραφεί. Τα ουκρανικά ταχυδρομεία ανακοίνωσαν ότι θα τυπώσουν ειδικό γραμματόσημο.

«Αναμφίβολα, γινόμαστε μάρτυρες της έναρξης αρνητικών διαδικασιών μεγάλης κλίμακας στη Ρωσία», δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ζελένσκι, σε σχόλιό του, κατηγορώντας τις εσωτερικές διαμάχες στο στενό περιβάλλον του Πούτιν, ενώ απέδωσε την ευθύνη για την έκρηξη σε Ρώσους παράγοντες.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η αντίδραση του Κιέβου στην καταστροφή μιας μη στρατιωτικής υποδομής «μαρτυρά την τρομοκρατική του φύση».

Η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή ανακοίνωσε ότι φορτηγό όχημα εξερράγη στο οδικό τμήμα της γέφυρας στις 06:07 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Ανέφερε ότι δύο ανοίγματα του οδικού τμήματος της γέφυρας είχαν καταρρεύσει μερικώς, αλλά ότι η αψίδα που γεφυρώνει το Στενό, από όπου περνούν πλοία που πλέουν μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας, δεν υπέστη ζημιές.

Ο υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντερ Κουρένκοφ δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι η άμεση ανταπόκριση εργαζομένων στους σιδηροδρόμους, που αποσυνέδεσαν τα φλεγόμενα βαγόνια, ήταν αυτό που απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.

Η Μόσχα παρουσιάζει την Κριμαία, σε μεγάλο βαθμό ρωσόφωνη, ως ιστορικό τμήμα της Ρωσίας και, ειδικά φέτος, ως μια περιοχή όπου θα μπορούσαν να πάνε διακοπές οι πολίτες της.

Η έκρηξη «δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα την επιμελητεία του στρατού», διαβεβαίωσε ο Κίριλ Στρεμούσοφ, ο διορισμένος από τη Ρωσία αναπληρωτής διοικητής στην περιοχή της Χερσώνας. «Αλλά θα υπάρξουν προβλήματα τροφοδοσίας για την Κριμαία», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

