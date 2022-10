Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής: Παρέμβαση Βερβεσού για τον ναζιστικό χαιρετισμό Πλεύρη

Επιστολές απέστειλε ο πρόεδρος του ΔΣΑ στον πρόεδρο των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΔΣΑ, και στην πρόεδρο και στην εισαγγελέα του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Τι ζητά.

Επιστολές απέστειλε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, στον πρόεδρο των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΔΣΑ, και στην πρόεδρο και στην εισαγγελέα του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών που διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής για το θέμα του ναζιστικού χαιρετισμού από συνήγορο υπεράσπισης στη δίκη αυτή, ενώπιον του δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του κ. Βερβεσού έχει ως εξής:

«Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, αφού έλαβε γνώση δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και σχετικό φωτογραφικό υλικό, από τα οποία προκύπτει η απόδοση ναζιστικού χαιρετισμού από συνήγορο υπεράσπισης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ενώπιον του δικαστηρίου, απέστειλε επιστολές:

Στον πρόεδρο των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με την οποία ζητεί την αμελλητί διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας για το περιστατικό αυτό και τη συσχέτισή της με συναφή εκκρεμή για ίδια συμπεριφορά, που έλαβε χώρα στις 28.9.2022, από τον ίδιο δικηγόρο, ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου και στην πρόεδρο και στην εισαγγελέα του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία ζητεί να προβούν, σύμφωνα με το νόμο και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, στις προβλεπόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών, που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της δίκης».

