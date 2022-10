Πολιτική

Οικονόμου για τουρκική προκλητικότητα: Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για όλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη και τη σταθερότητα, αλλά δεν θα αφήσει κανένα λόγο και καμία πράξη της τουρκικής πλευράς αναπάντητη, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Αυτό που είδαμε στην Πράγα και συνειδητοποιήσαμε για μία ακόμη φορά είναι ότι η κυβέρνηση προφανώς και δεν παρασύρεται από τις προκλήσεις και τη ρητορική τακτική και στρατηγική της Τουρκίας. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν πρόκειται να αφήσει κανένα λόγο και καμία πράξη της τουρκικής πλευράς αναπάντητη» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ». «Από το 2020 και μετά έχει κλιμακώσει η Τουρκία την όξυνση, που δεν είναι μόνο ρητορική, είναι και με υβριδικές απειλές. Στον Έβρο, έχουμε τα περιστατικά που είναι αυξανόμενα το τελευταίο διάστημα. Εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό, το προσφυγικό και έχουμε τα τραγικά συμβάντα με τους θανάτους την περασμένη εβδομάδα. Κανένας λόγος και καμία πράξη της Τουρκίας δεν θα μένει αναπάντητη. Αυτό το συνειδητοποίησε καλά ο κ. Ερντογάν και στην Πράγα", πρόσθεσε.

Ο κ. Οικονόμου επισήμανε ότι η Ελλάδα φυλάει τα σύνορά της με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, επιδεικνύοντας τον ανθρωπισμό που απαιτείται, όταν οι δυστυχισμένοι αυτοί άνθρωποι γίνονται πιόνια στα χέρια των διακινητών με τις «πλάτες» τις περισσότερες φορές της τουρκικής πλευράς, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή τους, να χάνουν τη ζωή τους και να δημιουργείται μία υβριδικού τύπου απειλή για την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Θυμίζω τη σύγκρουση που είχαμε στο παρελθόν με αρκετές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Θυμίζω την αντίκρουση της προπαγάνδας -που υιοθετούσαν ορισμένοι δυστυχώς και μέσα στη χώρα- της τουρκικής πλευράς, ότι δήθεν το λιμενικό Σώμα παίρνει μετανάστες, τους βγάζει τα ρούχα, τους παίρνει τα λεφτά, τα κινητά και τους βάζει να πνίγονται στο Αιγαίο. Απαράδεκτα πράγματα. Εξωφρενικά πράγματα αυτά για τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος που σώζουν ζωές» υπογράμμισε.

Επίσης υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαπίστωσε από πολύ νωρίς, από το 2020, την κλιμακούμενη αυτή στρατηγική της Τουρκίας και φρόντισε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, με τις διεθνείς συμμαχίες, τον καθαρό λόγο στο διεθνές πολιτικό σκηνικό, αποδομώντας τα επιχειρήματα της Τουρκίας, να συντονίσει την Ελλάδα με το διεθνές ρολόι της ιστορίας. «Αν σήμερα η χώρα μπορεί να μην πανικοβάλλεται και να μην τρομοκρατείται, είναι διότι διπλωματικά, κοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από τους απέναντι που μας προκαλούν. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής επιλογής και μιας συγκροτημένης πολιτικής του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Η Ελλάδα από τη μια είναι μια χώρα που επιδιώκει την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ησυχία. Δεν έχουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό. Το έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πεντακάθαρα από το πιο επίσημο βήμα, αυτό της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε.. Από την άλλη, όμως, οφείλουμε να είμαστε απολύτως έτοιμοι, να ανταποκριθούμε απέναντι στην οποιαδήποτε πρόκληση. Και είμαστε απολύτως έτοιμοι» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μιλώντας την ακρίβεια αφού τόνισε ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης της εισαγόμενης ακρίβειας είναι καθημερινή και δυναμική, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση και συμπλήρωσε «κάθε δυνατότητα καινούργια που υπάρχει, έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν την αφήνουμε να αποτυπώνεται σε δείκτες ή σε θεωρητικό επίπεδο. Την επιστρέφουμε ως κοινωνικό μέρισμα στους Έλληνες πολίτες. Με μια όμως παράμετρο: Να μην διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα και ισορροπία της χώρας. Βλέπουμε τι γίνεται στις αγορές, που έχουν φτάσει τα επιτόκια δανεισμού, πως δοκιμάζονται οι οικονομίες ισχυρότερων χωρών από εμάς».

«Ό,τι δυνατότητες έχουμε μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο, θα τις αξιοποιήσουμε για τους πολίτες. Στην κοινωνία ζούμε, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Αν δεν είχαμε πετύχει όλα αυτά που έχει πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ανάπτυξη και την οικονομία το προηγούμενο διάστημα, η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη και στην επάρκεια των αγαθών και στις τιμές. Επειδή καταφέρνουμε να έχουμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, επειδή καταφέραμε και μειώσαμε τους φόρους, επειδή έχουμε αυτά τα έσοδα από επενδύσεις και εξαγωγές, μπορούμε να μετριάσουμε το αποτύπωμα των αυξήσεων, κρατώντας ταυτόχρονα την οικονομία στη σωστή ρότα. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.