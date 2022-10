Πολιτική

Επεισόδιο on air Άδωνι Γεωργιάδη με Γιώργο Τσίπρα - Η οργισμένη ανακοίνωση της ΝΔ

Άγρια κόντρα μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δημοσίευμα των Financial Times για την ελληνική οικονομία.

Πυρά κατά του Γιώργου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε η ΝΔ μετά το σχόλιό του για δημοσίευμα των Financial Times που χαρακτήριζε την Ελλάδα ως σύγχρονο οικονομικό θαύμα. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι είτε το δημοσίευμα είναι πληρωμένο από την κυβέρνηση, είτε ο αρθρογράφος έχει πάρει ναρκωτικά.

«Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει «σημαία» κάθε αρνητικό δημοσίευμα, ακόμη και fake news για τη χώρα, αποσιωπώντας όλα τα θετικά, χαρακτηρίζει άρθρο μιας από τις εγκυρότερες εφημερίδες στον κόσμο, ως πληρωμένο από την Κυβέρνηση ή/και αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών!» επισημαίνει η Νέα Δημοκρατία.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία! Οτιδήποτε αρνητικό για τη χώρα είναι «ανεξάρτητη δημοσιογραφία» και γίνεται αντιπολιτευτική σημαία. Οτιδήποτε θετικό καταγγέλλεται ως πληρωμένο και κατευθυνόμενο. Αυτός ήταν και αυτός εξακολουθεί να παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ! Τίποτα δεν έμαθε από την εποχή των βοσκοτοπίων και τίποτα δεν άλλαξε» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο ?@giorgostsipras? σήμερα το πρωί στην ?@ertnewsofficial? επισήμως κατηγόρησε του ?@FT? ότι ο δημοσιογράφος τους που έγραψε το άρθρο για τα 7 Οικονομικά Θαύματα του Κόσμου, ότι είτε πληρώθηκε από την Κυβέρνηση μας είτε είχε πάρει Ναρκωτικά!… pic.twitter.com/y6t2OKKnqx — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 9, 2022



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ

"Ο κ. Γ.Τσίπρας κληθείς από τον κ. Α.Γεωργιάδη να σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύγχρονο οικονομικό θαύμα, δήλωσε ότι είτε το δημοσίευμα είναι πληρωμένο από την Κυβέρνηση, είτε ο αρθρογράφος έχει πάρει ναρκωτικά!

Την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει «σημαία» κάθε αρνητικό δημοσίευμα, ακόμη και fake news για τη χώρα, αποσιωπώντας όλα τα θετικά, χαρακτηρίζει άρθρο μιας από τις εγκυρότερες εφημερίδες στον κόσμο, ως πληρωμένο από την Κυβέρνηση ή/και αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών!

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται τη δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία! Οτιδήποτε αρνητικό για τη χώρα είναι «ανεξάρτητη δημοσιογραφία» και γίνεται αντιπολιτευτική σημαία. Οτιδήποτε θετικό καταγγέλλεται ως πληρωμένο και κατευθυνόμενο. Αυτός ήταν και αυτός εξακολουθεί να παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ! Τίποτα δεν έμαθε από την εποχή των βοσκοτοπίων και τίποτα δεν άλλαξε".

