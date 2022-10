Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήσεις τουρκικών UAVs στο Αιγαίο

Συνεχίζουν τις προκλήσεις με υπερπτήσεις πάνω από νησιά του Αιγαίου οι γείτονες.

Συνεχίζονται οι προκλήσεις και την ημέρα, με ένα Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV να πετά, σήμερα, Κυριακή 9 Οκτωβρίου, στις 12:06, πάνω από τα Τριανήσια, νοτιοανατολικά της Αστυπάλαιας, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου καθώς το πρωί ένα τουρκικό drone πέταξε πάνω από την Κίναρο στα 19.000 πόδια τα ξημερώματα της Κυριακής.

