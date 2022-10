Αθλητικά

Formula 1: ο Φερστάπεν παγκόσμιος πρωταθλητής

Μεγάλος νικητής ο Ολλανδός πιλότος στο «επεισοδιακό» Grand Prix της Σουζούκα.

Η καταρρακτώδης βροχή που έπληξε την πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία, δεν στέρησε τελικά από τον Μαξ Φερστάπεν, την ευκαιρία να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στην Φόρμουλα Ενα, για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull, είδε πρώτος την καρό σημαία στο ιαπωνικό Grand Prix, καθώς οι οδηγοί ολοκλήρωσαν τους 28 από τους 53 γύρους του αγώνα.

Ο αγώνας, διεκόπη στον τρίτο από τους 53 γύρους που είχαν προγραμματισθεί αρχικά, λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά και δύο αποχωρήσεων και επανάρχισε μετά την πρώτη δοκιμή της πίστας, πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, στις 10:23 ώρα Ελλάδας. Και όπως προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί, το Grand Prix, σταμάτησε λίγο μετά τις 11 ώρα Ελλάδας, καθώς συμπληρώθηκαν τρεις ώρες από την πρώτη εκκίνηση.

Δεδομένου ότι ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ τερμάτισε στην δεύτερη θέση, η «στέψη» του Φερστάπεν πήρε μετάθεση για τον αγώνα, που θα γίνει σε δύο εβδομάδες στο Τέξας. Ομως, λίγα λεπτά μετά τον τερματισμό, ανακοινώθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων για τον Λεκλέρκ, ο οποίος, εντέλει, κατέλαβε την τρίτη θέση της τελικής κατάταξης, καθώς δεύτερος «ανέβηκε» ο «ομόσταυλος» του Φερστάπεν, Σέρχιο Πέρες.

«Είναι τρελό, τα συναισθήματά μου είναι απίστευτα. Ο πρώτος τίτλος, ήταν λίγο πιο... συναισθηματικός, ο δεύτερος πιο όμορφος», σχολίασε λίγο μετά την οριστικοποίηση του τίτλου, ο Φερστάπεν.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 366 βαθμοί

2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 253

3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 252

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 207

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 202

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 180

7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 101

8. Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 78

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 65

10. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 46

11. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 32

12. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 29

13. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 23

14. Kέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 22

15. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 13

16. Μικ Σουμάχερ (Γερμανία/Haas) 12

17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 11

18. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 6

19. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 4

20. Νικ ντε Βρις (Ολλανδία/Williams) 2

21. Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 0

22. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Aston Martin) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Red Bull-RBPT 619 βαθμοί

2. Ferrari 454

3. Mercedes 387

4. Alpine-Renault 143

5. McLaren-Mercedes 130

6. Alfa Romeo-Ferrari 52

7. Aston Martin-Mercedes 37

8. Haas-Ferrari 34

. AlphaTauri-RBPT 34

10. Williams-Mercedes 8

