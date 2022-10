Πολιτισμός

Προεδρικό Μέγαρο: Ο κήπος άνοιξε για το κοινό (εικόνες)

Ανοικτές για το κοινό είναι οι πόρτες του κήπου του προεδρικού μεγάρου. Από σήμερα και κάθε Κυριακή οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να τον επισκέπτονται και να γνωρίσουν τους σπάνιους θησαυρούς του.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, άνοιξε και πάλι σήμερα 9 Οκτωβρίου, ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου για το κοινό, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον δεκάδων μικρών και μεγάλων επισκεπτών, που έσπευσαν να απολαύσουν μια ξεχωριστή Κυριακή από τις 10:00 έως τις 16:00 στην Ηρώδου Αττικού.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρευρέθηκε σήμερα στον κήπο του Προεδρικού, όπου συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με πολλούς από τους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα με τους μικρούς συνδαιτημόνες, που έδειχναν εντυπωσιασμένοι από τα αιωνόβια πλατάνια, τις φιλύρες και τα κυπαρίσσια, αλλά και τα δεκάδες πουλιά που βρίσκουν καταφύγιο στα 25 περίπου στρέμματα του κήπου του Προεδρικού Μεγάρου.

Η κυρία Σακελλαροπούλου δέχθηκε πολλά θετικά σχόλια από τους επισκέπτες για την ευκαιρία που παρέχεται και πάλι στο κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτή την πραγματική όαση πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στα γλυπτά που κοσμούν τον χώρο, όπως της Ναταλίας Μελλά, του Κώστα Βαρώτσου, του Θόδωρου Παπαγιάννη, του Γιώργου Ζογγολόπουλου και του Γιάννη Παππά, καθώς οι κήποι του Προεδρικού αποπνέουν έντονο άρωμα τέχνης, παραπέμποντας σε υπαίθρια γλυπτοθήκη.

Την σημερινή εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά, σπουδαστές του Ωδείου Αθηνών, ενώ παγωτά, αναψυκτικά και ελαφρύ φαγητό προσφέρθηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι ουρές για την είσοδο στον κήπο, εκτείνονταν κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της Βασιλέως Γεωργίου.

Από σήμερα και κάθε Κυριακή ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου θα είναι ανοιχτός και πάλι για το κοινό, από τις 10:00 έως τις 16:00, ενώ η είσοδος θα πραγματοποιείται από την οδό Βασιλέως Γεωργίου Β', αρ. 2.

Τυχόν αλλαγές στην επισκεψιμότητα του κήπου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας www.presidency.gr.

Ο Κήπος του Προεδρικού Μεγάρου

Ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου καταλαμβάνει έκταση 25 περίπου στρεμμάτων και αποτελεί μια όαση πράσινου στο κέντρο της Αθήνας. Στα μέσα του 19ου αιώνα το χώρο αυτό καταλάμβανε ο λαχανόκηπος των Βασιλικών Ανακτόρων (σημερινής Βουλής) μια και το έδαφος στη θέση αυτή ήταν ιδιαίτερα εύφορο.

Μετά την αποπεράτωση του Μεγάρου το 1897 και τη χάραξη της οδού Ηρώδου Αττικού, ο χώρος που περιέβαλε το Ανάκτορο του Διαδόχου διαμορφώθηκε σε μεγάλο διακοσμητικό κήπο. Το σχεδιασμό φαίνεται ότι ανέλαβε το τεχνικό γραφείο του Τσίλλερ. Την επιλογή όμως των κατάλληλων φυτών θα πρέπει να επιμελήθηκε Έλληνας ειδικός, αφού τα περισσότερα δένδρα ανήκουν στην ελληνική χλωρίδα.

Ο κήπος ήδη από την αρχή, διαχωρίστηκε σε δυο μεγάλα τμήματα λόγω της σημαντικής κλίσης του εδάφους. Στο πιό ψηλό επάνω τμήμα είχε τοποθετηθεί το κτίσμα.

Ο σχεδιασμός του κήπου στην πρόσοψη του κτιρίου συναντάται και σε άλλα νεοκλασικά κτίρια της εποχής (Ακαδημία, Πανεπιστήμιο, Εθνική Βιβλιοθήκη). Ο κήπος ακολουθεί ένα σχετικά αυστηρό γεωμετρικό σχέδιο γαλλικού ρυθμού, με συμμετρικά παρτέρια χλόης και νησίδες εποχιακών ανθοφόρων φυτών. Την αυστηρότητα της σύνθεσης προς την οδό Ηρώδου Αττικού μετριάζουν αιωνόβια πλατάνια, φιλύρες, φοίνικες και κυπαρίσσια.

Στο μεγαλύτερο τμήμα του κήπου που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο, οδηγεί μια φαρδιά μαρμάρινη σκάλα. Η συμμετρία έχει διατηρηθεί και εδώ, με κεντρικό σημείο αναφοράς έναν μακρύ διάδρομο με ψηλά κυπαρίσσια που καταλήγει στην πισίνα και το περίπτερο. Δεξιά και αριστερά του διαδρόμου υπάρχουν χλοοτάπητες, βαθμιδωτές ταράτσες, παρτέρια και νησίδες με δέντρα και θάμνους. Περιφερειακά σε όλη την έκταση του κήπου υπάρχουν ψηλές δενδροστοιχίες δίπλα στα κιγκλιδώματα που εξασφαλίζουν την απαραίτητη απομόνωση από τους γύρω δρόμους.

Γενικά η φυτολογική σύνθεση του κήπου είναι αρκετά πλούσια αφού περιλαμβάνει περίπου 140 διαφορετικά είδη και ποικιλίες καλλωπιστικών δένδρων, θάμνων, αναρριχόμενων φυτών κ.α. Μερικά από τα φυτά αυτά είναι σπάνια. Πολλά από τα δέντρα του κήπου όπως για παράδειγμα οι αριές και τα κυπαρίσσια ξεπερνούν έναν αιώνα ζωής.

