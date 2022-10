Αθλητικά

EURO 2024 - Εθνική Ελλάδος: οι αντίπαλοι της γαλανόλευκης

Κόντρα σε "μεγαθήρια" καλείτε να ατνεπεξέλθει ο γαλανόλευκη στους ομίλους του Euro2024.

Τα ποδοσφαιρικά «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Γαλλία και η Ολλανδία, θα βρεθούν στον δρόμο της εθνικής ομάδας, για την πρόκριση στα τελικά του EURO 2024, που θα φιλοξενηθεί στην Γερμανία. Στον ίδιο όμιλο, συμμετέχουν επίσης, η Ιρλανδία και το Γιβραλτάρ.

Υπό... φυσιολογικές συνθήκες, οι «οράνιε» και οι «πετεινοί», θα καταλάβουν τις πρώτες δύο προνομιούχες του ομίλου και κατά συνέπεια, οι παίκτες του Γκουστάβο Πογέτ, θα χρειασθούν τα play offs για να πάρουν το «εισιτήριο» για τα γήπεδα της Γερμανίας.

Στην τελική φάση, θα προκριθούν οι πρώτες δύο ομάδες στην βαθμολογία κάθε ομίλου και οι υπόλοιπες τρεις μέχρι την συμπλήρωση των «24» του EURO (20+3+η διοργανώτρια Γερμανία) θα προκριθούν από αγώνες play-offs τον Μάρτιο του 2024.

Οι δέκα προκριματικοί όμιλοι για το EURO 2024, που θα φιλοξενηθεί στην Γερμανία, όπως προέκυψαν μετά την σχετική κλήρωση που έγινε στην Φρανκφούρτη, διαμορφώθηκαν ως εξής:

1ος όμιλος

Ισπανία

Σκωτία

Νορβηγία

Γεωργία

Κύπρος

2ος όμιλος

Ολλανδία

Γαλλία

Ιρλανδία

Ελλάδα

Γιβραλτάρ

3ος όμιλος

Ιταλία

Αγγλία

Ουκρανία

Βόρεια Μακεδονία

Μάλτα

4ος όμιλος

Κροατία

Ουαλία

Αρμενία

Τουρκία

Λετονία

5ος όμιλος

Πολωνία

Τσεχία

Αλβανία

Νήσοι Φερόε

Μολδαβία

6ος όμιλος

Βέλγιο

Αυστρία

Σουηδία

Αζερμπαϊτζάν

Εσθονία

7ος όμιλος

Ουγγαρία

Σερβία

Μαυροβούνιο

Βουλγαρία

Λιθουανία

8ος όμιλος

Δανία

Φινλανδία

Σλοβενία

Καζακστάν

Βόρεια Ιρλανδία

Σαν Μαρίνο

9ος όμιλος

Ελβετία

Ισραήλ

Ρουμανία

Κόσοβο

Λευκορωσία

Ανδόρα

10ος όμιλος

Πορτογαλία

Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Ισλανδία

Λουξεμβούργο

Σλοβακία

Λιχτενστάϊν

Οι ημερομηνίες των προκριματικών και η συνέχεια της διοργάνωσης, έχουν ως εξής:

23-25/03/2023: 1η αγωνιστική

26-28/03/2023: 2η αγωνιστική

16-17/06/2023: 3η αγωνιστική

19-20/06/2023: 4η αγωνιστική

07-09/09/2023: 5η αγωνιστική

10-12/09/2023: 6η αγωνιστική

12-14/10/2023: 7η αγωνιστική

15-17/10/2023: 8η αγωνιστική

16-18/11/2023: 9η αγωνιστική

19-21/11/2023: 10η αγωνιστική

21/3/2024: ημιτελικοί play-offs

26/3/2024: τελικοί play-offs

14/06/2024 Έναρξη τελικών του Euro 2024

14/07/2024 Τελικός Euro 2024