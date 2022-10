Κοινωνία

Αργυρούπολη: Ανήλικος γρονθοκόπησε επίσης ανήλικο

Πώς συνέβη το περιστατικό μεταξύ των δύο ανήλικων.

Συνελήφθη 15χρονος ημεδαπός για σωματικές βλάβες σε βάρος συνομήλικού του ημεδαπού.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 7-10-2022 στην Αργυρούπολη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 15χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 7-10-2022 στην Αργυρούπολη, o κατηγορούμενος προσέγγισε συνομήλικό του ημεδαπό, τον εξύβρισε και στη συνέχεια του επιτέθηκε με γροθιές στο πρόσωπο.

Το θύμα της επίθεσης, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

