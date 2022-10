Αθλητικά

Αστάνα: Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε στον τελικό από τον Τζόκοβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να αντισταθεί στην ανωτερότητα του Σέρβου τενίστα με τον οποίο έχει και κακή παράδοση.

Αποδίδοντας κατά διαστήματα πολύ καλό τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, επικράτησε του Στέφανου Τσιτσιπά με 6-3, 6-4 και κατέκτησε το τρόπαιο στο τουρνουά ATP 500, που ολοκληρώθηκε στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο πρώτο σετ, τα games ήταν σύντομα και με άνετη επικράτηση του τενίστα που είχε το σερβίς. Όμως ο «Νόλε», ο οποίος βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του Τσιτσιπά (από αύριο Δευτέρα 10/10 θα είναι Νο 5 στον κόσμο) στο όγδοο γκέιμ, να προηγηθεί με 5-3 και να πάρει προβάδισμα με 1-0, μετά από μόλις 32 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να «σβήσει» το break που επιχείρησε ο Σέρβος στο τρίτο game και διατήρησε το σερβίς του, προηγούμενος με 2-1. Παρά την προσπάθεια του Τσιτσιπά, ο «Νόλε» έκανε break στο πέμπτο game και απέκτησε πλεονέκτημα με 3-2, που διεύρυνε σε 4-2, διατηρώντας το σερβίς του. Ο «Tsitsifast» μείωσε σε 4-3 και 5-4, όμως με την ποιότητα και την εμπειρία του, ο Τζόκοβιτς έφθασε στην νίκη με 6-4, μετά από 42 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πλέον, στις αναμετρήσεις των δύο τενιστών, ο Σέρβος προηγείται με οκτώ νίκες, έναντι δύο του Τσιτσιπά.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: τρελή πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Προεδρικό Μέγαρο: Ο κήπος άνοιξε για το κοινό (εικόνες)

Μεξικό: Δηλητηρίαση - μυστήριο δεκάδων μαθητών