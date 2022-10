Κηφισιά: Κινηματογραφική καταδίωξη, συλλήψεις και τραυματισμός αστυνομικού

Κοινωνία

Περιπετειώδης καταδίωξη σημειώθηκε στους δρόμους της Κηφισιάς, το βράδυ της Παρασκευής και είχε ως αποτέλεσμα 5 συλλήψεις μεταξύ των οποίων και ενός ανηλίκου, αλλά και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν αυτοκίνητο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στις 20 Ιουλίου στο τμήμα ασφαλείας Παπάγου, να κινείται με πέντε επιβαίνοντες επί της Λεωφόρου Κηφισιάς στην συμβολή της με την Κασσαβέτη.

Άμεσα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος όμως ανέπτυξε ταχύτητα και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο, ενώ παραβίασε και ερυθρό σηματοδότη. Τελικώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στην συμβολή της Γεωργαντά με την Κολοκοτρώνη και να συλλάβουν τους επιβαίνοντες.

Οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ πέρασαν χειροπέδες σε τρεις 18χρονους, έναν 19χρονο και έναν 15χρονο. Μάλιστα στην κατοχή του οδηγού, ηλικίας 18 ετών βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης 0,5 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες προέβαλαν σθεναρή αντίσταση με τον ειδικό φρουρό Ι.Γ, να τραυματίζεται στο χέρι και να μεταφέρεται με υπηρεσιακό όχημα στο ΚΑΤ.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για κλοπή, απείθεια, αντίσταση κατά συναυτουργία, επικίνδυνη οδήγηση και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

