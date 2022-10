Αθλητικά

Άρης – Παναθηναϊκός: Ο “θεός του πολέμου” μάδησε… το τριφύλλι

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, οι «πράσινοι» πέφτουν θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Θεσσαλονίκη.

Είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασε στο ποθητό ροζ φύλλο, για την πρεμιέρα της Α1 Ανδρών / Basket League, υποδεχόμενος σήμερα τον Παναθηναϊκό , ο Άρης. Κέρδισε, στο Αλεξάνδρειο, με 69-65, βάζοντας θετικό πρόσημο στην αρχή του στο πρωτάθλημα, όπως το έπραξε και στην έναρξη της περυσινής σεζόν έχοντας στην 1η αγωνιστική, στο «σπίτι» του, φιλοξενούμενους τους «πράσινους» (σ.σ. 81-71).

Βασικά «όπλα» στην επικράτησή του αποτέλεσαν η άμυνα ζώνης, πάνω στην οποία ακούμπησε στο μεγαλύτερο κομμάτι του ματς και η υπεροχή του στα ριμπάουντ (μάζεψε 39, εκ των οποίων τα 16 ήταν επιθετικά, με τον αντίπαλό του να είναι στα 29).

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν Σεβέζ Γκούντγουϊν (19π., 12 ριμπ.), το έργο του οποίου στήριξαν οι Τζέι Ντι Νότε (13π., 2 ασ., 3 κλ), Τζος Χέιγκινς (11π., 8 ασ., 2 κλ.).

Ο Παναθηναϊκός εγκλωβίστηκε από την αμυντική αποτελεσματικότητα των «κιτρινόμαυρων» και «πλήρωσε» τα πολλά λάθη (19) που έκανε στο παρκέ.

Πρώτο σκόρερ είχε στο ματς (χάρις τις πρωτοβουλίες του στο δεύτερο ημίχρονο), τον Ντέρικ Ουίλιαμς (13π., 2 ασ., 2 κλ.)

Τα δεκάλεπτα: 16-15, 29-20, 45-45, 69-65

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Θεονάς, Πιτσίλκας

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ 8 (2), Γκούντγουϊν 19, Νότε 13 (2), Νετζήπογλου 2, Χέιγκινς 11 (1), Σανόγκο 5 (1), Τολιόπουλος 8 (1), Σχίζας 3 (1), Φίλλιος, Σιδηροηλίας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Παπαγιάννης 10, Αντριους 7 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 2, Πονίτκα 8, Γκριγκόνις 10 (3), Π. Καλαϊτζάκης, Λι 10 (2), Μποχωρίδης 3 (1), Ουίλιαμς 13 (1), Μαντζούκας, Γκουντάιτις 2

