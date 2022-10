Κόσμος

Εκλογές στην Αυστρία: Πρόεδρος ξανά ο Βαν ντερ Μπέλεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αυστριακός πολιτικός εξασφάλισε άλλα έξι χρόνια στον προεδρικό θώκο.

Ο «πράσινος» Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν επανεκλέγεται στο αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου της Αυστρίας από τον α΄γύρο των εκλογών, καθώς, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα συγκεντρώνει το 56,01% των ψήφων.

«Σας ευχαριστώ πολύ, είναι πραγματικά μια υπέροχη βραδιά για μένα, πιστέψτε με. Η μεγαλύτερη ανησυχία μου ήταν ότι ο κόσμος θα ερμήνευε κυριολεκτικά αυτό που λεγόταν συνεχώς, ότι η νίκη ήταν σίγουρη, και δεν θα πήγαινε να ψηφίσει. Κύριο μέλημά μου ήταν η συμμετοχή. Οι εκλογές είναι μια γιορτή για τη δημοκρατία», δήλωσε ο κ. Βαν ντερ Μπέλεν, λίγο μετά την ανακοίνωση των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν σκοπεύει να γίνει πιο ενεργός στον έλεγχό του στην κυβέρνηση, ο επανεκλεγείς πρόεδρος τόνισε ότι ο σημαντικότερος στόχος του είναι να είναι αξιόπιστος. «Ο κόσμος ξέρει πώς αντιδρώ σε κρίσεις και για αυτό δεν θα ανακοινώσω ότι θα γίνω ένας διαφορετικός πρόεδρος. Φυσικά, πρέπει να κανείς να αποφασίσει αν θα μιλάει ή όχι. Σε ταραγμένους καιρούς όπως σήμερα, τουλάχιστον δεν θα βαρεθούμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαν ντερ Μπέλεν και υπογράμμισε ότι χρειάζεται αλληλεγγύη και από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση ORF, ο υποψήφιος του λαϊκιστικού δεξιού κόμματος της Ελευθερίας (FPO) Βάλτερ Ρόζενκραντς συγκεντρώνει ποσοστό 17,6%, ενώ ακολουθούν ο δικηγόρος και πρώην αρθρογράφος της ταμπλόιντ «Krone» Τασίλο Βαλεντίν με 8,8% και ο επικεφαλής του Κόμματος της Μπίρας Ντομινίκ Βλάσνι με 8,03%. Ο πρώην πολιτικός του FPO Γκέραλντ Γκροζ συγκεντρώνει 5,8%. Το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα OVP και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα SPO δεν είχαν υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων έφθασε το 65%, ενώ στις προεδρικές εκλογές του 2016 ήταν 68,5% στον α΄ γύρο και 74,2% στον β΄ γύρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: τρελή πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Προεδρικό Μέγαρο: Ο κήπος άνοιξε για το κοινό (εικόνες)

Μεξικό: Δηλητηρίαση - μυστήριο δεκάδων μαθητών