FSB: Αυξήθηκαν οι επιθέσεις σε ρωσικά εδάφη που συνορεύουν με την Ουκρανία

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία, οι επιθέσεις αυτές αφορούν κυρίως την περιοχή του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την περιφέρεια του Χαρκόβου.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB υποστήριξε σήμερα ότι από τις αρχές Οκτωβρίου παρατηρείται «σημαντική αύξηση» των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών εδαφών που συνορεύουν με την Ουκρανία, στις οποίες σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε.

«Από τις αρχές Οκτωβρίου, ο αριθμός των επιθέσεων εκ μέρους ουκρανικών μονάδων εναντίον των ρωσικών μεθοριακών εδαφών έχει αυξηθεί σημαντικά», ανέφερε η FSB, η οποία είναι υπεύθυνη και για τον έλεγχο των συνόρων.

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία, οι επιθέσεις αυτές αφορούν κυρίως την περιοχή του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών τις τελευταίες 40 ημέρες, φτάνοντας μέχρι τα σύνορα. Στο στόχαστρο μπήκαν επίσης οι περιοχές του Μπριάνσκ και του Κουρσκ, πάντα σύμφωνα με την FSB.

«Την εβδομάδα που πέρασε καταγράφηκαν περισσότεροι από 100 βομβαρδισμοί σε 32 κοινότητες, με χρήση του συστήματος πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων, του πυροβολικού, όλμων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών», συνεχίζει η ανακοίνωση. Ένας κάτοικος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Καταστράφηκαν επίσης δύο σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έντεκα κατοικίες και δύο διοικητικά κτίρια ενώ υπέστησαν ζημιές οκτώ μεθοριακά φυλάκια.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, από τον βομβαρδισμό ενός ρωσικού μεθοριακού φυλακίου, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, ενώ υπέστησαν ζημιές σπίτια και καλώδια του ηλεκτρικού. Τον Ιούλιο ο ρωσικός στρατός κατηγόρησε το Κίεβο ότι εκτόξευσε τρεις πυραύλους στην πόλη Μπέλγκοροντ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης διοικητικής περιφέρειας. Τον Απρίλιο, μια αποθήκη πετρελαίου δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά ελικόπτερα, πάντα σύμφωνα με τη Μόσχα.

