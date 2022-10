Κόσμος

Ισραήλ: Άνδρας δολοφόνησε 18χρονη στρατονόμο

Ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκε και ένας 30χρονος Ισραηλινός.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός Παλαιστίνιου που φέρεται ότι το βράδυ του Σαββάτου πυροβόλησε και σκότωσε μια Ισραηλινή στρατιώτη στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με φόντο την αναζωπύρωση της βίας τους τελευταίους μήνες.

Η στρατιώτης Νόα Λαζάρ, 18 ετών, που υπηρετούσε στη στρατονομία, υπέκυψε στα τραύματά της. Ο δράστης την πυροβόλησε ενώ βρισκόταν σε ένα φυλάκιο ελέγχου στο Σουαφάτ, έναν καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ δεσμεύτηκε ότι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης «οι υπεύθυνοι αυτού του στυγερού εγκλήματος». «Η τρομοκρατία δεν θα κερδίσει, είμαστε ισχυροί παρά αυτό το δύσκολο βράδυ», πρόσθεσε.

Η κηδεία της νεαρής γυναίκας θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας, αφού ξεκινήσει η μεγάλη εβραϊκή γιορτή της Σκηνοπηγίας.

Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ένας 30χρονος Ισραηλινός που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ. Δύο συνοριοφύλακες τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο δράστης, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές, είναι ένας 22χρονος Παλαιστίνιος, κάτοικος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Τον μετέφερε με αυτοκίνητο ένας συνεργός του στο φυλάκιο, όπου άνοιξε πυρ εναντίον των στρατιωτών και στη συνέχεια διέφυγε προς τον καταυλισμό.

Έπειτα από μια νύχτα έντασης στην Ιερουσαλήμ, η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε σήμερα τέσσερις Παλαιστίνιους που φέρεται ότι «εμπλέκονται στην επίθεση». Η κράτησή τους παρατάθηκε για μία εβδομάδα. Έχουν αποκλειστεί επίσης οι προσβάσεις στον καταυλισμό, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου. Νεαροί Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών, σύμφωνα με μάρτυρες.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Αβίβ Κοχάβι μετέβη στα περίχωρα του καταυλισμού για να εμψυχώσει τους στρατιώτες.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι διασώστες της εμποδίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας να μπουν στον τομέα. Επίσης, η ισραηλινή οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HaMoked ζήτησε από τις αρχές να επιτρέψουν στους κατοίκους της συνοικίας να κυκλοφορήσουν «για να πάνε στα σπίτια τους, στη δουλειά τους, στο σχολείο ή στο νοσοκομείο».

Νωρίτερα το Σάββατο, δύο έφηβοι Παλαιστίνιοι, ο Αχμάντ Νταραγμέχ 16 ετών και ο Μαχμούντ αλ Σους, 18 ετών, σκοτώθηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης, οπου οι στρατιώτες προσπαθούσαν να συλλάβουν ένα μέλος του Ιλαμικού Τζιχάντ.

