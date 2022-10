Αθλητικά

ΑΕΚ – Καρδίτσα: Η “Ένωση” μπήκε με το δεξί… στο πρωτάθλημα

Οι γηπεδούχοι πήραν διψήφια διαφορά από νωρίς και δεν κινδύνευσαν από τους νεοφώτιστους.

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ την πρεμιέρα της στην Α1 Ανδρών/Basket League. Η Ένωση επικράτησε άνετα με 79-63 της Καρδίτσας στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, μπαίνοντας «με το δεξί» στο εφετινό πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τιμ Φρέιζιερ με 14 πόντους και 5 ασίστ, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Ακίλ Μίτσελ και 11 ο Γιάνις Στρέλνιεκς.

Από την Καρδίτσα, που έχασε κατά τη διάρκεια του αγώνα τον Γιάννη Αθηναίου με τραυματισμό (τράβηγμα στον προσαγωγό), ξεχώρισαν οι Τζίμι Μπεχάιμ (11 ριμπάουντ) και Τζέιμς Μπέιτμον, οι οποίοι σημείωσαν από 16 πόντους. Δεν αγωνίστηκε ο τραυματίας Τζάβιν ΝτεΛόριε.

Τα δεκάλεπτα: 23-11, 49-27, 64-50, 79-63

Η ΑΕΚ φρόντισε να αιφνιδιάσει την Καρδίτσα και μέσα από την σκληρή της άμυνα και τη διάρκεια στο κομμάτι της επίθεσης και της δημιουργίας, κατάφερε στο 10΄ να προηγηθεί με 23-11 και στο 12΄ να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +17 (28-11). Δίχως να κατεβάσει ταχύτητα η Ένωση έμεινε σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το ημίχρονο (49-27), ενώ στην επανάληψη η άμυνα κράτησε την ομάδα του Ηλία Κατζούρη μακριά από ανατροπές...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάρδαρης, Γερακίνης, Τηγάνης

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Κόνιαρης, Φρέιζιερ 14 (1), ΜακΓκριφ 7 (10 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 9 (1), Μίτσελ 13, Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος 4, Φιλιππάκος 1, Περσίδης 9 (3), Μάντσεν 8, Παπαδάκης 3 (1), Στρέλνιεκς 11 (1).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Αγγέλου): Μπέχαϊμ 16 (2), Πρίτζετ 10, Μπέιτμον 16 (1), Χάντερ 3 (1), Κώττας 6, Αθηναίου, Καλαϊτζάκης, Γκάμπροβσεκ 3, Πεφάνης.

