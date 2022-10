Πολιτική

Πούτιν για έκρηξη σε γέφυρα στην Κριμαία: “Τρομοκρατική ενέργεια από τις ουκρανικές υπηρεσίες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ερευνητικής επιτροπής, ο οποίος του παρουσίασε τα στοιχεία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε απόψε τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή «τρομοκρατική».

«Οι δράστες, οι αυτουργοί και οι εντολείς είναι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες», είπε ο Πούτιν σε μια συνάντηση με τον επικεφαλής της ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρόκειται για μια τρομοκρατική πράξη που στόχευε στην καταστροφή μιας πολιτικής υποδομής κρίσιμης σημασίας» ανέφερε, σύμφωνα με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Κρεμλίνου στο Telegram.

Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Αλεξάντερ Μπαστρίκιν, τον επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής, ο οποίος του παρουσίασε το πόρισμα της έρευνας που διενεργήθηκε για την έκρηξη και την πυρκαγιά στη γέφυρα.

Η Μόσχα δεν είχε κατηγορήσει μέχρι τώρα ευθέως το Κίεβο για την έκρηξη του παγιδευμένου φορτηγού από την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

«Είναι μια τρομοκρατική ενέργεια που σχεδίασαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Ο στόχος ήταν να καταστραφεί μια μεγάλη πολιτική υποδομή, πολύ σημαντική για τη Ρωσία» είπε ο Μπαστρίκιν σε αυτή τη συνάντηση.

Η γέφυρα, που εγκαινιάστηκε από τον ίδιο τον Πούτιν το 2018, χρησιμοποιείται και για τον ανεφοδιασμό των Ρώσων στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Όσα αλλάζουν στην τελετή στέψης του

Σεισμός στον Κορινθιακό: Λέκκας και Τσελέντης δηλώνουν ανήσυχοι μετά τα 5 ρίχτερ (βίντεο)

Βιασμός ανήλικης - Σεπόλια: 200 άτομα κάλεσαν τον 53χρονο για να συνευρεθούν με την 12χρονη