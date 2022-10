Πολιτική

Αναστασιάδης: ΟΗΕ και ΕΕ φέρουν ευθύνη για το Κυπριακό

«Όσο η Διεθνής Κοινότητα, όσο η ΕΕ, εθελοτυφλούν, αποδέχονται ή ανέχονται την τουρκική συμπεριφορά είναι σα να επιβραβεύουν τον θύτη», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κύπρου.

Δεν υπάρχει Ελληνοκύπριος ηγέτης που να μην κατέβαλε συνειδητά προσπάθειες για εξεύρεση λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Δεν υπάρχει πολιτική δύναμη που να μην συνεισέφερε με την δική της συμβολή, ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Ο κ. Αναστασιάδης απηύθυνε χαιρετισμό στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου, όπου αναφέρθηκε στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην αξίωση της Τουρκίας για λύση δύο κρατών.

''Όλη η προσπάθεια, η μη υλοποίηση των όσων είχαν συμφωνηθεί στο Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου ήταν πώς να αναλωθεί άγονος ο χρόνος, προκειμένου να εξοστρακιστεί ο κ. Ακκιντζί, να έρθει ο σημερινός εγκάθετος, ο οποίος υλοποιεί κατά γράμμα τις εντολές της Τουρκίας. Αυτό επεδίωκαν και αυτό αποδεικνύεται από τις καταθέσεις πλέον προτάσεων που παρέθεσαν στον ΓΓ στις 25 Απριλίου 2021 όταν πλέον ανερυθρίαστα προέβαλαν την αξίωση για λύση δύο κρατών. Ενάντια στα ψηφίσματα των ΗΕ, ενάντια στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενάντια στις αρχές και αξίες γενικότερα της παγκόσμιας τάξης ή της ΕΕ'', επεσήμανε, για να προσθέσει πως ''αυτοί που ευθύνονται είναι όσοι μέσα από τις αδιάλλακτες θέσεις, προσπαθούσαν να μετατρέψουν την Κύπρο σε ένα ελεγχόμενο, ή υποχείριο Κράτος, όπως μετέτρεψαν την κατεχόμενη Κύπρο. Την ίδια ώρα ευθύνη φέρουν και τα Ηνωμένα Έθνη και η ΕΕ''.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε πως ''θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως όσο η Διεθνής Κοινότητα, όσο η ΕΕ, εθελοτυφλούν, αποδέχονται ή ανέχονται την τουρκική συμπεριφορά είναι σα να επιβραβεύουν τον θύτη, ο οποίος θέλει να μετατρέπεται σε θύμα. Δεν εξηγείται διαφορετικά η συμπεριφορά του κου Ερντογάν. Είναι η ανοχή της Ευρώπης που τον εκτρέφει. Διαφορετικά δεν θα είχε το θράσος, ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και της προχθεσινής σύναξης στην Πράγα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να προβάλλει ότι επιδιώκει τη λύση των όποιων προβλημάτων με φιλικό τρόπο με τα γειτονικά κράτη στη βάση του Διεθνούς Δικαίου''.

Και κατέληξε: ''Ο αγώνας συνεχίζεται για να μεταπειστούν αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις''.

